Peor que la burbuja puntocom: desplome de las acciones de IBM

International Business Machines (IBM) publicó sus resultados preliminares correspondientes al segundo trimestre de 2026. Calificar estos resultados como una decepción sería quedarse corto.

Las acciones de la compañía se desplomaron cerca de un 20%, arrastrando también a una parte importante del sector tecnológico.

Análisis técnico de IBM (D1) (13.07.2026)

La fuerte corrección de las acciones de IBM se produce prácticamente en el mismo momento en que las medias móviles EMA de 100 y EMA de 200 periodos generaron el denominado "cruce dorado" (golden cross), un fenómeno relativamente poco frecuente. Considerando los rangos de Fibonacci y los importantes movimientos del precio registrados en los últimos meses, la acción podría cerrar la sesión por debajo del nivel de Fibonacci del 78,6% (alrededor de los 240 dólares). Un soporte mucho más difícil de perforar se ubica en torno a los 215 dólares, nivel que los compradores han defendido repetidamente durante los últimos dos años. Fuente: xStation5

¿Por qué una reacción tan violenta?

La señal negativa que estos resultados envían al mercado es muy fuerte, aunque no resulta del todo clara. Las cifras principales del informe, analizadas sin contexto, no justifican por sí solas una reacción de esta magnitud para una compañía de este tamaño. En la apertura, la empresa perdió más de 50.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Los ingresos alcanzaron los 17.200 millones de dólares , frente a los 17.800 millones esperados por el mercado.

alcanzaron los , frente a los esperados por el mercado. El BPA mostró un mejor desempeño al situarse en 2,93 dólares, aunque también quedó por debajo de las expectativas, que apuntaban al menos a 3,00 dólares.

Estos resultados llegan después de un fuerte repunte en la valoración de la compañía, impulsado por las expectativas en torno a la computación cuántica y la inteligencia artificial (IA). Desde mayo de 2026, las acciones pasaron de cotizar cerca de 215 dólares a casi 300 dólares. En este contexto, un pequeño incumplimiento de las previsiones puede ser suficiente para provocar una importante corrección en una acción sobre la que el mercado esperaba un elevado apalancamiento operativo. Sin embargo, esto por sí solo tampoco explica la magnitud de la caída.

La clave de la reacción del mercado está en los comentarios del CEO sobre el capex

El director ejecutivo señaló que, hacia el final del último trimestre, los clientes comenzaron de forma repentina y significativa a redirigir su capex hacia inversiones en memorias, que se están convirtiendo en un cuello de botella cada vez más importante dentro del ciclo de inversión. La administración reconoció abiertamente que esta situación podría afectar negativamente los resultados de la compañía, al menos durante el resto del actual ejercicio fiscal.

La postura de IBM también sugiere que, si un gigante de esta magnitud está experimentando una presión real derivada del aumento de los precios de las memorias, es probable que el resto del sector enfrente una situación similar. A esto se suma otra fuente de preocupación: la empresa normalmente no publica resultados preliminares. Los resultados oficiales estaban programados para el 22 de julio. Esta decisión introduce incertidumbre en el mercado y alimenta las especulaciones, un factor que también contribuye al comportamiento de la acción.

Aun así, por ahora, una caída de entre 15% y 20% no está descontando un deterioro profundo de la rentabilidad de la compañía, sino más bien un aplazamiento de los ingresos hacia períodos posteriores.