Peso chileno abre con leve caída en medio de creciente tensión comercial entre EE.UU. y China

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una ligera baja, marcando una moderación inicial pese a la alta incertidumbre global. Esta variación se enmarca en un entorno de volatilidad creciente, producto de nuevos episodios de tensión comercial entre Estados Unidos y China, que han generado un incremento en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Factores externos que presionan el mercado cambiario Entre los catalizadores clave que explican el deterioro del panorama internacional, destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Prohibición a NVIDIA : La administración estadounidense restringió las exportaciones de chips diseñados para el mercado chino, afectando directamente a compañías tecnológicas y provocando una reacción negativa en los mercados.

Nuevos aranceles de EE.UU. : Washington anunció aranceles de hasta 245% sobre productos chinos, lo que llevó a una respuesta más confrontacional por parte de Pekín, elevando el riesgo de una nueva escalada comercial.

Caída en materias primas: En este contexto, el precio del cobre —activo clave para la economía chilena— ha mantenido una tendencia correctiva, a pesar de datos económicos positivos desde China como un PIB por encima de lo esperado. Impacto sobre el peso chileno El debilitamiento del cobre, sumado a la creciente incertidumbre global, ha impulsado a los inversionistas a adoptar posiciones más defensivas, afectando especialmente a monedas de mercados emergentes como el peso chileno. Aunque el tipo de cambio mostró una baja inicial, los riesgos siguen inclinados hacia una mayor volatilidad en el corto plazo. Se estima un rango de fluctuación para el USDCLP entre $960 y $980 por dólar en las próximas sesiones, condicionado a la evolución del conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "