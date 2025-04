Peso chileno abre estable mientras los mercados esperan señales clave en Chile y EE. UU.

El peso chileno inició la jornada de este jueves en torno a los 940 pesos por dólar, mostrando ligera estabilidad frente al dólar estadounidense. Esta pausa en la volatilidad ocurre en un escenario marcado por la atención tanto a factores internos como a dinámicas del entorno internacional. Expectativa local por el IPP de marzo Los mercados locales mantienen el foco en la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a marzo. Se anticipa una desaceleración desde el 8,6 % interanual registrado en febrero hacia un 8 % estimado, lo cual podría reforzar la percepción de que las presiones inflacionarias continúan moderándose. Este dato será clave para la interpretación del ritmo futuro de la política monetaria del Banco Central de Chile. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Clima internacional: datos de EE. UU. y declaraciones de la Fed En el plano internacional, la atención de los inversionistas está puesta en: Nuevas cifras de ventas de viviendas en Estados Unidos , que podrían dar pistas sobre el estado del consumo y el mercado inmobiliario.

Declaraciones de Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, cuya postura puede influir en las expectativas sobre la tasa de interés en EE. UU. Ambos eventos podrían recalibrar las proyecciones del mercado respecto a futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, con efectos indirectos sobre las monedas emergentes, incluido el peso chileno. Materias primas y tensiones comerciales En los mercados de commodities, el precio del cobre —principal exportación chilena— mostraba un aumento del 0,4 % en la apertura, revirtiendo parte de las pérdidas recientes. Este repunte da un leve respiro al tipo de cambio chileno y responde a: Una reevaluación de las perspectivas del comercio global .

Señales mixtas sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Rumores sobre posibles ajustes arancelarios por parte de EE. UU. a importaciones chinas, lo que debilitó levemente al dólar a nivel global. Perspectivas para el tipo de cambio En este entorno de cautela y volatilidad moderada, el tipo de cambio USDCLP podría fluctuar entre 957 y 922 pesos por dólar, condicionado por: El comportamiento de los mercados internacionales .

La evolución del apetito por riesgo global.

Datos macroeconómicos locales que puedan modificar la percepción sobre la economía chilena.

