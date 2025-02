Peso chileno se aprecia 0,4% impulsado por el alza del cobre y expectativas comerciales con China

El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0,4% frente al dólar estadounidense, cotizando en 947 pesos por dólar en la apertura. Este movimiento responde al repunte en los precios del cobre, que superaron los 4,57 dólares por libra en el mercado de futuros. Factores que impulsan al peso chileno Alza del cobre: El metal rojo se vio fortalecido tras el anuncio del expresidente de EE.UU., Donald Trump , sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial con China , el mayor consumidor de cobre a nivel global.

El metal rojo se vio fortalecido tras el anuncio del expresidente de EE.UU., , sobre la posibilidad de un , el mayor consumidor de cobre a nivel global. Restricciones en China: La producción de cobre en el gigante asiático enfrenta límites regulatorios, lo que ha generado un aumento en las importaciones y una reducción en los inventarios, sumando presión alcista a los precios. Contexto global y factores de riesgo Expectativas sobre la Fed: Las minutas de la Reserva Federal indicaron que los funcionarios esperan más evidencia de una inflación sostenida a la baja antes de considerar recortes adicionales en las tasas de interés.

Las minutas de la Reserva Federal indicaron que los funcionarios esperan antes de considerar recortes adicionales en las tasas de interés. Tensión comercial EE.UU.-China: Trump anunció nuevos aranceles del 25% sobre automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos a partir del 2 de abril, lo que añade volatilidad a los mercados.

Trump anunció a partir del 2 de abril, lo que añade volatilidad a los mercados. Dato clave del día: Los inversionistas estarán atentos a la publicación de las solicitudes semanales de beneficios por desempleo en EE.UU., único dato relevante de la jornada que podría generar movimientos adicionales en el tipo de cambio. Proyección para el tipo de cambio En este contexto, se espera que el dólar en Chile fluctúe entre los 940 y los 960 pesos por dólar a lo largo de la sesión, dependiendo de la evolución del mercado internacional y los datos macroeconómicos clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

