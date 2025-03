Peso chileno se deprecia ante fortalecimiento del dólar y caída del cobre

El peso chileno inició la jornada con una depreciación, cotizando en 952 pesos por dólar, en un contexto de fortalecimiento del dólar frente a las monedas emergentes. Este movimiento se debe a la creciente incertidumbre en los mercados tras la aplicación de nuevos aranceles por parte de EE.UU. a Canadá, México y China, lo que ha provocado represalias comerciales y aumentado la volatilidad. Factores clave que afectan al USDCLP: Medidas arancelarias de EE.UU. : La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a productos agrícolas a partir de abril ha generado mayor aversión al riesgo en los inversionistas.

: La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de a partir de abril ha generado mayor aversión al riesgo en los inversionistas. Discurso de Trump en el Congreso : El mercado estará atento a posibles señales sobre futuras políticas comerciales que puedan impactar el comercio global y las monedas emergentes.

: El mercado estará atento a posibles señales sobre futuras políticas comerciales que puedan impactar el comercio global y las monedas emergentes. Tendencia del cobre: El precio del metal se mantiene en torno a 4,55 dólares por libra, con una tendencia bajista ante la posibilidad de nuevos aranceles en EE.UU. sobre las importaciones de cobre. Dado el impacto del cobre en la economía chilena, la depreciación del metal limita las perspectivas de recuperación del peso chileno. En este escenario, el USDCLP podría moverse en un rango de entre 948 y 960 pesos por dólar durante la jornada, con soportes y resistencias clave a monitorear en los niveles técnicos actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "