Peso chileno se fortalece ante dólar por menor tensión geopolítica y alza en el cobre

El tipo de cambio USDCLP abrió a la baja este lunes, cotizando en torno a los 936 pesos por dólar, impulsado por un entorno internacional más favorable para monedas emergentes y una reducción en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Factores clave detrás del movimiento: Menor tensión geopolítica : Las señales desde Washington apuntan a una postura más diplomática frente a Irán, lo que reduce la probabilidad de un conflicto directo con Israel. Esta distensión geopolítica ha contribuido a mejorar el apetito por riesgo en los mercados emergentes.

Cobre al alza : La materia prima estrella de Chile continúa mostrando fortaleza, lo que respalda al peso chileno por su impacto directo en la balanza comercial y las cuentas fiscales del país.

Técnicamente , el par USDCLP enfrenta una fuerte resistencia en torno a los 939-940 , zona donde confluyen la media móvil simple (SMA) de 200 períodos y la media móvil exponencial (EMA). El retroceso de Fibonacci sugiere una zona clave entre 938.8 y 936.3 como techo intermedio. A la baja, los soportes relevantes se sitúan en 930.74 , 928.08 , y niveles de extensión Fibonacci en 922.25 y 914.78 .

El MACD mantiene una señal bajista, con momentum negativo y medias móviles divergentes, lo que sugiere que podría haber espacio para una continuidad de la caída en el corto plazo. Perspectiva: Si se mantienen los fundamentos actuales —con bajo riesgo geopolítico y precios del cobre firmes— el peso chileno podría extender sus ganancias y llevar el tipo de cambio hacia la zona de 925-930. No obstante, se anticipa un aumento de la volatilidad en los próximos días a medida que el mercado se alinea frente a las decisiones de política monetaria del Banco Central de Chile, donde se espera una actualización clave sobre la trayectoria de tasas de interés.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "