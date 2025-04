Peso chileno se fortalece ante un dólar debilitado: contexto externo impulsa el tipo de cambio

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una tendencia bajista, reflejando un entorno internacional más favorable para las monedas emergentes. Este movimiento está directamente ligado al debilitamiento del dólar estadounidense, influenciado por señales de reconciliación en el frente comercial global y una menor percepción de riesgo a nivel internacional. Factores internacionales que impulsan al peso chileno: Mayor optimismo comercial : Avances en las negociaciones entre Estados Unidos y diversos socios comerciales —incluida China— han reducido las tensiones que venían presionando los mercados en semanas anteriores.

Cambio de tono en EE.UU. : Declaraciones recientes del Secretario del Tesoro estadounidense calificaron como "insostenible" la disputa comercial con China, sugiriendo una apertura a nuevas instancias de diálogo.

Fortalecimiento de emergentes: En este contexto, las monedas de mercados emergentes han ganado terreno, siendo el peso chileno una de las beneficiadas. Coyuntura económica en EE.UU.: señales de estabilidad Independencia de la Reserva Federal : Se proyecta tranquilidad respecto a la continuidad de Jerome Powell como presidente del banco central, pese a las presiones políticas del expresidente Donald Trump por reducir las tasas de interés.

Disminución de la incertidumbre: La estabilidad en los mensajes económicos ha impulsado a los activos de riesgo, generando un entorno favorable para la renta variable global. Proyección del tipo de cambio USDCLP Si las condiciones actuales se mantienen, se espera que el tipo de cambio continúe descendiendo, con estimaciones que lo sitúan cerca de los 930 pesos por dólar. Esta tendencia bajista podría consolidarse si persiste: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La estabilización del comercio global

La moderación del dólar como refugio

La confianza en los mercados emergentes En resumen, el tipo de cambio chileno está respondiendo de forma positiva a una combinación de factores externos que alivian el panorama financiero global. Sin nuevos sobresaltos, el peso podría seguir fortaleciéndose en el corto plazo.

