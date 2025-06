Peso chileno se fortalece levemente mientras el cobre impulsa el apetito por activos emergentes

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada del miércoles con una leve apreciación del peso chileno, cotizando en torno a los 929 pesos por dólar, dentro de un rango de consolidación que se ha mantenido entre 929 y 945 en las últimas sesiones. La falta de referencias económicas locales ha dejado al mercado expuesto principalmente a factores internacionales. Cobre impulsa al peso chileno Uno de los principales catalizadores del movimiento ha sido el fuerte repunte del precio del cobre, que superó los 5,05 dólares por libra, su nivel más alto en tres meses. Este avance se explica por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Preocupaciones por nuevos aranceles en EE.UU. sobre las importaciones de cobre, lo que ha desatado movimientos especulativos.

Fuerte presión sobre inventarios disponibles , con una caída del 80% en los inventarios en garantía en lo que va del año.

Una marcada backwardation en la curva de futuros del metal, reflejando una creciente escasez de oferta inmediata. Expectativas de política monetaria en EE.UU. debilitan al dólar A esto se suman señales que apuntan a un posible cambio de tono en la política monetaria de la Reserva Federal: Aumentan las expectativas de un recorte de tasas antes de lo previsto , a medida que surgen reportes de que el expresidente Donald Trump podría anunciar pronto su candidato para dirigir la Fed.

Esto ha fortalecido la percepción de un giro dovish, debilitando al dólar a nivel global y beneficiando a las monedas emergentes. Perspectiva técnica Desde el punto de vista técnico: El par USDCLP se mantiene en un rango lateral con soporte clave en 929 y resistencia en 945 .

Una ruptura bajista por debajo de los 929 pesos podría habilitar una caída hacia el próximo soporte en torno a 922-920 pesos .

En cambio, un rebote al alza podría reactivar presiones compradoras hacia los 945 pesos, con una eventual extensión hacia los 950 si se supera esa resistencia.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "