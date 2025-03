Peso chileno se fortalece por estabilidad del cobre

El dólar en Chile (USDCLP) muestra una tendencia bajista, cotizando en 925.82, reflejando un fortalecimiento del peso chileno tras las recientes medidas económicas anunciadas por China. Factores clave del movimiento Impulso económico en China: Durante el fin de semana, el gobierno chino y su Banco Central implementaron estrategias para estimular el consumo interno y fortalecer el desarrollo tecnológico, elevando las expectativas de recuperación.

Durante el fin de semana, el gobierno chino y su Banco Central implementaron estrategias para estimular el consumo interno y fortalecer el desarrollo tecnológico, elevando las expectativas de recuperación. Precio del cobre en niveles elevados: La estabilidad en los precios del cobre, favorecida por la demanda china, beneficia directamente a la economía chilena y fortalece al peso.

La estabilidad en los precios del cobre, favorecida por la demanda china, beneficia directamente a la economía chilena y fortalece al peso. Ligera depreciación del dólar: La falta de nuevos anuncios sobre aranceles en EE.UU., más allá de la confirmación de Donald Trump sobre la imposición de impuestos al acero y aluminio sin excepciones, ha reducido la presión sobre las monedas emergentes. Análisis técnico En el gráfico, se observa que el USDCLP ha perforado niveles clave de soporte, consolidando su movimiento bajista: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Soporte inmediato: 921.38 , que podría ser probado si la presión vendedora persiste.

, que podría ser probado si la presión vendedora persiste. Resistencia relevante: 936.26 , donde se encuentra una línea de tendencia descendente.

, donde se encuentra una línea de tendencia descendente. Indicadores técnicos: La media móvil (SMA) en 934.90 y la tendencia descendente refuerzan la posibilidad de nuevas caídas. Si la tendencia actual se mantiene, el USDCLP podría continuar cotizando en torno a 920, reflejando la estabilidad del mercado y el impacto positivo de China en la economía chilena. Fuente: xStation 5

