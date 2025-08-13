Leer más

Peso chileno sube y se acerca a 950

13:53 13 de agosto de 2025

Dólar en Chile hoy: peso chileno se fortalece gracias a cobre al alza y debilidad global del dólar

13 de Agosto de 2025 - 13:00hrs | El dólar en Chile inició la jornada con movimientos moderados, manteniéndose cerca del rango de 950 pesos por dólar, en medio de un escenario marcado por la debilidad global del billete verde. Este comportamiento se explica por los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que estuvieron en línea con las expectativas y confirmaron la ausencia de un repunte relevante en los precios de bienes.

 

La situación, vinculada a las actuales políticas arancelarias de la administración estadounidense, refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) pueda aplicar un recorte de tasas de interés en septiembre, lo que añade presión bajista sobre el dólar en los mercados internacionales.

Factores externos que impulsan al peso chileno

  • Caída global del dólar tras conocerse la inflación de EE. UU.

  • Mayor probabilidad de recorte de tasas por la Fed en septiembre.

  • Sentimiento positivo en los mercados financieros globales.

Análisis Técnico: USDCLP M30 

AnÃ¡lisis TÃ©cnico USDCLPFuente: xStation 5

Soporte local: el cobre y el comercio internacional

  • Precios del cobre al alza, fortaleciendo la balanza comercial de Chile.

  • Expectativas más favorables ante avances en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

En el gráfico intradía del tipo de cambio USDCLP, se observa una ruptura de soportes previos y una tendencia bajista que ha llevado la cotización hacia los 950 pesos, nivel técnico que actúa como soporte clave. La fortaleza del peso chileno podría consolidarse si persiste la presión vendedora sobre el dólar a nivel global.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

