Peso mexicano estable mientras crecen temores por aranceles de EE.UU.

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con un leve avance del 0,1%, mientras los inversionistas siguen de cerca las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre la posible imposición de aranceles. El tipo de cambio ha fluctuado entre 20.37 y 20.52, sin mostrar movimientos bruscos a pesar del contexto de incertidumbre económica. Deterioro en la confianza empresarial y manufactura Los indicadores económicos en México reflejan un entorno complicado: Confianza empresarial : El índice manufacturero cayó a 50.4 en febrero, su nivel más bajo desde noviembre de 2022, afectado por la amenaza de aranceles por parte de EE.UU.

Propensión a invertir : Descendió a 39 , desde 43.1 en enero, evidenciando cautela en el sector empresarial.

Perspectivas económicas : La visión sobre la economía del país cayó a 49.4 desde 49.9 , mientras que la de las empresas bajó a 53.4 desde 53.5 .

PMI Manufacturero: El índice de S&P Global México descendió a 47.6, marcando su octava contracción consecutiva, con la caída más pronunciada en cinco meses. La incertidumbre sobre los aranceles ha golpeado especialmente al sector automotriz, con un desplome de pedidos desde EE.UU. Además, el debilitamiento del peso ha elevado los costos de producción a niveles récord, agregando presión a las empresas. Sheinbaum busca evitar aranceles de Trump La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones de última hora con el gobierno de Donald Trump para frenar la entrada en vigor de un arancel del 25% a las importaciones mexicanas, previsto para este martes. En una declaración desde Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó la necesidad de prudencia: "En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Tenemos plan A, B, C y D, entonces vamos a esperar el día de hoy", afirmó la mandataria. México ha intensificado su cooperación con EE.UU., incluyendo la extradición de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, en un intento por fortalecer las relaciones bilaterales. No obstante, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, aseguró que los aranceles entrarán en vigor este martes, aunque su alcance sigue en negociación. Impacto potencial de los aranceles en la economía mexicana La imposición de un arancel del 25% podría tener consecuencias significativas: Riesgo de recesión : La economía mexicana podría desacelerarse, ya que 80% de sus exportaciones tienen como destino EE.UU.

Sectores más afectados : Automotriz, acero y aluminio, que podrían enfrentar aranceles adicionales del 25% .

: Automotriz, acero y aluminio, que podrían enfrentar aranceles adicionales del . Impacto comercial: Se pondrían en riesgo más de 500.000 millones de dólares en exportaciones mexicanas. El gobierno de Sheinbaum sigue buscando un acuerdo de última hora para evitar un golpe estructural a la economía, mientras los mercados se mantienen atentos a cualquier actualización sobre el conflicto comercial entre ambos países. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica en 20.5056, dentro de un rango definido con resistencia en 20.5465 y soporte en 20.3636. Se observa una presión bajista tras la formación de un patrón de reversión en la resistencia, mientras que el RSI indica un momentum moderado. El ADX en niveles bajos sugiere una tendencia poco definida. Un rompimiento y consolidación por encima de 20.5465 abriría camino hacia 20.7464, con soporte inmediato en 20.5056. Por otro lado, una caída por debajo de 20.3636 podría acelerar ventas hasta 20.1660, con resistencia en 20.5056 en caso de retrocesos.

