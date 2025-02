Peso mexicano estable, mientras el dólar mantiene tendencia bajista en el corto plazo

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.33 y un mínimo de 20.20. La tendencia bajista del dólar en el corto plazo ha brindado soporte a la moneda mexicana, en un día sin datos económicos relevantes en México. Factores clave en EE.UU. En Estados Unidos, el único dato relevante de la sesión fue el Índice Empire State de Nueva York de febrero, que sorprendió al mercado con una lectura de 5.7%, frente a una contracción esperada de -1%, lo que sugiere un mayor dinamismo en la actividad manufacturera de la región. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más tarde, a las 15:00 GMT -3, se espera el discurso de Michael Barr, miembro de la Reserva Federal, que podría generar volatilidad en los mercados si entrega pistas sobre la política monetaria. Atención a posibles tensiones comerciales Los mercados también están atentos a las tensiones comerciales entre EE.UU., Canadá y México. El 4 de marzo marca el fin de la prórroga de un mes para la posible implementación de aranceles del 25% por parte del gobierno de Donald Trump. De concretarse, esta medida podría afectar el comercio regional y generar presiones en los mercados financieros. Se recomienda a los inversionistas monitorear de cerca las declaraciones de la Fed y cualquier novedad en materia comercial, ya que podrían influir en la cotización del peso mexicano en las próximas sesiones. El USDMXN se encuentra en 20.2128, manteniendo una tendencia bajista con resistencia en 20.2622 y soporte en 20.1245. Un rebote sobre el soporte podría impulsar el precio hacia 20.2622 y 20.4245. En caso de ruptura bajista, el siguiente nivel a vigilar es 20.1245, con posible extensión hacia 20.0590. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "