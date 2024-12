Peso mexicano inicia la semana a la baja en medio de tensiones comerciales y especulaciones de política monetaria

El peso mexicano comenzó la jornada con una depreciación del 0.7% frente al dólar estadounidense, alcanzando un rango intradía entre 20.39 y 20.49. Este desempeño refleja la incertidumbre persistente sobre el panorama económico y comercial entre México y Estados Unidos, así como las expectativas sobre la política monetaria local. Factores que influyen en el mercado En las últimas semanas, el peso mexicano se ha visto presionado por las preocupaciones relacionadas con posibles aranceles del 25% que podrían ser implementados por Estados Unidos durante el nuevo mandato de Donald Trump en 2025. No obstante, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense, han contribuido a reducir parcialmente las tensiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito doméstico, las minutas del Banco de México de la semana pasada revelaron que todos los miembros de la junta votaron unánimemente a favor de reducir las tasas de interés. Un miembro incluso sugirió un recorte más agresivo para la reunión de diciembre, lo que podría implicar una reducción de 50 puntos básicos si la inflación subyacente continúa descendiendo. Datos económicos relevantes esta semana Hoy se publicaron los datos de confianza empresarial, que mostraron una ligera caída a 52.10 puntos en noviembre, desde los 52.30 puntos registrados en octubre. Este indicador, aunque por encima del promedio histórico, refleja un ligero enfriamiento en el optimismo de los empresarios. A continuación, los datos económicos más relevantes que serán publicados esta semana: Hoy, a las 12:00 PM (GMT -3) : PMI manufacturero de México para noviembre.

: PMI manufacturero de México para noviembre. Martes 3 de diciembre, 09:00 AM (GMT -3) : Tasa de desempleo de México correspondiente a octubre, con un consenso de 2.9% . Inversión fija bruta de septiembre, tanto mensual ( +1.0% esperado ) como anual ( +0.5% esperado ).

: Viernes 6 de diciembre, 09:00 AM (GMT -3) : Exportaciones automotrices anuales de noviembre ( 6.2% esperado ). Producción automotriz anual de noviembre ( 4.3% esperado ).

: Escenario internacional En Estados Unidos, se espera que los datos del PMI manufacturero ISM y el gasto en construcción para octubre sean relevantes en la sesión de hoy. A esto se suma la recuperación del dólar, que avanza tras una caída superior al 1.5% la semana pasada, influenciado por las amenazas del presidente electo Trump de imponer aranceles del 100% a los países BRICS si intentan sustituir al dólar como moneda en el comercio internacional. Fuente: xStation5.

El USD/MXN muestra una recuperación alcista tras rebotar desde el soporte en 20.4045, operando dentro de un canal ascendente y superando las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que refuerza el impulso positivo. El RSI indica sobrecompra y fuerza en el movimiento, mientras que el ADX refleja una tendencia moderada. En un escenario alcista, si el precio rompe 20.5424, podría alcanzar los niveles de 20.6487 y 20.7296. En caso de un escenario bajista, una pérdida del soporte en 20.4045 podría llevar al precio hacia 20.2554 y 20.1964.



