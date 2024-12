Peso Mexicano se Recupera en la Segunda Parte de la Sesión

El peso mexicano registró avances moderados frente al dólar estadounidense durante la segunda parte de la sesión, respaldado por una combinación de datos económicos mixtos en Estados Unidos y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed). El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.37 y un mínimo de 20.25 pesos por dólar, mostrando una ligera apreciación de la moneda local. Factores Clave Datos Mixtos en EE. UU.: El mercado laboral estadounidense presentó resultados sólidos, reforzando la percepción de un empleo cercano al pleno.

Sin embargo, los índices de actividad empresarial en el sector servicios mostraron debilidad, según reportes de S&P Global e ISM. Expectativas sobre Política Monetaria: Los datos mixtos alimentaron las probabilidades de que la Fed opte por reducir las tasas de interés en su reunión de diciembre, apoyando el desempeño de monedas emergentes como el peso.

Las declaraciones de miembros de la Fed sugieren un enfoque más moderado hacia futuras decisiones de política monetaria. Comentarios de Funcionarios de la Fed Los miembros de la Fed mostraron un enfoque más cauteloso hacia la política monetaria. Alberto Musalem (St. Louis) sugirió que podría ser momento de pausar los recortes de tasas, destacando un mercado laboral sólido y una convergencia de la inflación al 2% en los próximos dos años. Thomas Barkin (Richmond) afirmó que los riesgos sobre la inflación y el empleo están equilibrados. Jerome Powell enfatizó la transparencia de la Fed y señaló que la economía está en buen estado, avanzando hacia tasas más neutrales sin dañar el mercado laboral. Implicaciones para el Peso Mexicano Los miembros de la Fed mostraron un enfoque más cauteloso hacia la política monetaria. Alberto Musalem (St. Louis) sugirió que podría ser momento de pausar los recortes de tasas, destacando un mercado laboral sólido y una convergencia de la inflación al 2% en los próximos dos años. Thomas Barkin (Richmond) afirmó que los riesgos sobre la inflación y el empleo están equilibrados. Jerome Powell enfatizó la transparencia de la Fed y señaló que la economía está en buen estado, avanzando hacia tasas más neutrales sin dañar el mercado laboral. El panorama actual favorece al peso mexicano gracias a: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Una percepción de menor riesgo hacia políticas monetarias restrictivas en EE. UU., lo que reduce la presión sobre activos emergentes.

La solidez relativa de la economía estadounidense, que impulsa flujos de inversión hacia mercados líquidos como el de México. Fuente: xStation5.

