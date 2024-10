Peso mexicano sube impulsado por datos favorables de la producción industrial y la debilidad del dólar.

El peso mexicano ha mostrado un notable fortalecimiento frente al dólar estadounidense. En la madrugada de hoy, el Senado de la República aprobó la reforma judicial promovida por el partido Morena, la cual propone la elección de jueces mediante votación popular. Esta medida ha sido objeto de intensos debates, lo que incrementó el riesgo político en México en semanas anteriores. Sin embargo, la fortaleza del peso se mantuvo gracias a la publicación de datos económicos favorables y a la debilidad del dólar estadounidense, después del debate presidencial en Estados Unidos y de los datos del IPC que resultaron en una expectativa de recorte de tasas. En cuanto a los indicadores económicos, la producción industrial en México creció un 2.1% en julio de 2024, superando las expectativas del 1.1%, con un fuerte repunte en el sector de la construcción (5.3%) y una recuperación en la manufactura (1.6%). A pesar de que la minería siguió contrayéndose, lo hizo a un ritmo más moderado (-0.4%). Esto, junto con la debilidad del dólar, permitió que el tipo de cambio perforara nuevamente el piso de los 20 pesos por dólar, alcanzando un mínimo de 19.75 pesos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el dólar estadounidense retrocedió tras el debate entre Kamala Harris y Donald Trump y los resultados del IPC de EE.UU. Aunque los datos de inflación general fueron positivos, la inflación subyacente fue ligeramente superior a lo esperado, lo que llevó a los inversionistas a anticipar un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre y a proyectar una reducción total de 100 puntos básicos para fin de año, debilitando al dólar frente al peso mexicano y otras divisas.

Fuente: xStation5. El gráfico muestra que el tipo de cambio sigue respetando el rango lateral en el que se encuentra, con una resistencia alrededor de los 20.10 y un soporte en la zona de los 19.78. Tras permanecer en su techo por un tiempo, el activo descendió hasta su soporte de 19.78, donde no logró romperlo y comenzó a ganar impulso nuevamente al alza. Si llega nuevamente a la resistencia de 20.10 y tiene suficiente fuerza para romperla, podríamos ver el tipo de cambio alcanzar los 20.40. El indicador RSI sugiere que el impulso alcista aún tiene espacio para crecer, mientras que el ADX indica que la tendencia cuenta con una buena fuerza para continuar.



