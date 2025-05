Petróleo barato, incertidumbre cara

A veces, el mercado manda señales claras. Pero otras veces, como ahora, sus movimientos parecen susurrar mensajes contradictorios. El precio del petróleo cae, las importaciones chinas se disparan, la OPEP se resiste a recortar producción y, en el fondo, la sensación de fragilidad se hace cada vez más difícil de ignorar. China ha decidido aprovechar el momento. Sus traders de crudo, que no suelen desperdiciar una oportunidad, han intensificado las compras justo cuando el mercado se debilita. Hoy China importa casi 11 millones de barriles diarios, el nivel más alto en año y medio. No es porque la demanda interna esté desbordándose. Es porque el precio es bajo, las reservas estaban escasas y la incertidumbre del futuro invita a almacenar ahora, antes de que venga lo peor. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Lo curioso es que mientras los tanques se llenan, la confianza se vacía. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha abierto una grieta difícil de medir. Trump amenaza con nuevos aranceles, China responde con los suyos. Y entre amenazas cruzadas, el mercado del petróleo empieza a asumir que el crecimiento global podría no sostener el apetito energético de hace unos meses. Morgan Stanley no lo disimula: espera que el Brent promedie 62,5 dólares en la segunda mitad del año. Barclays ha recortado su previsión a 70 dólares para 2025. Las razones son siempre las mismas. Más producción de la OPEP+, menos confianza en la demanda, riesgos de recesión flotando como una niebla pesada. Pero debajo de todo eso, hay algo más profundo. Es el cambio de humor que se nota en las mesas de operaciones, en las previsiones de las casas de análisis, en las decisiones de las grandes refinerías. Ya no se trata solo de cuánto petróleo hay o cuánto falta. Se trata de quién se atreve a comprar, cuánto riesgo está dispuesto a asumir, y qué tan lejos mira cuando hace un pedido. Los datos duros son reveladores. El diferencial de bonos basura se amplía en Estados Unidos, los fondos de riesgo pierden dinero, el cash vuelve a ser rey. Y en el petróleo pasa algo parecido. Los futuros a corto plazo muestran debilidad, mientras que el almacenamiento, incluso en el mar, vuelve a ser una estrategia válida. Como si el mercado entero dudara de su propia sombra. ¿Y ahora qué? Para un trader de petróleo, este entorno abre varias puertas. Quien apueste a corto plazo puede encontrar oportunidades en la volatilidad diaria, operando rangos técnicos que se estrechan y estallan casi sin aviso. Quien piense en meses tiene que preguntarse si el petróleo puede sobrevivir al doble golpe de un enfriamiento económico y una oferta que no cede. La atención estará en varios frentes. Si China sigue absorbiendo crudo barato, si la OPEP+ mantiene la producción alta a pesar de la debilidad, y si la Fed o el BCE no consiguen reanimar el crecimiento con palabras o tipos de interés. Cada movimiento importará. El petróleo barato parece un regalo. Pero como ocurre a veces, los regalos más tentadores pueden traer facturas más caras después. Porque cuando el precio de un activo refleja miedo en vez de valor, todo lo que parece fácil puede terminar saliendo caro. Quizá la verdadera pregunta no es si el petróleo caerá más. Quizá sea si el mundo todavía quiere tanto petróleo como antes. Y la respuesta, esta vez, no está en los barriles, sino en la confianza. Fuente: xStation5. _______________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

