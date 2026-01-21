Plata mantiene tendencia alcista por fuerte demanda minorista y escasez física

A pesar de recientes retrocesos, el déficit de oferta sostiene un sesgo alcista en el precio del metal.

Las primas elevadas y el agotamiento de inventarios reflejan un mercado estructuralmente ajustado.

La plata enfrenta una escasez física persistente debido a una demanda minorista sin precedentes a nivel global.

El vertiginoso repunte de la plata está obligando a bancos y refinerías a luchar por satisfacer una demanda sin precedentes de inversores minoristas, manteniendo los suministros físicos extremadamente ajustados. Tras un avance cercano al 150 % el año pasado, el metal blanco ha acelerado aún más su tendencia en 2026, con una subida aproximada de un tercio en apenas unas semanas.

Este movimiento se produce en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica, marcado por el inicio de una nueva etapa de tensiones bajo la administración Donald Trump, caracterizada por una retórica más agresiva en política exterior y renovados ataques contra la Reserva Federal, factores que han reforzado el atractivo de los metales preciosos como activos defensivos.

Demanda minorista global desborda la oferta física

China fue uno de los primeros epicentros del frenesí de compras de monedas y lingotes de plata, pero con los precios alcanzando niveles récord, la fiebre se ha extendido rápidamente a otros mercados. En Turquía, la mayoría de las refinerías han agotado sus existencias de lingotes pequeños, especialmente los de 10 y 100 onzas, durante los últimos diez días.

Los inversores minoristas turcos están dispuestos a pagar hasta 9 dólares por onza por encima de los precios de referencia globales en Londres para asegurarse suministro físico, mientras que las primas también se mantienen elevadas en todo Medio Oriente, reflejando una escasez generalizada.

Lecciones de la escasez de octubre y efectos globales

Una breve contracción de la oferta en octubre del año pasado evidenció cómo las limitaciones locales pueden globalizarse rápidamente, especialmente en un mercado menos líquido como el de la plata. En aquel momento, la acumulación previa al festival de Diwali en India, junto con temores arancelarios que mantuvieron bloqueados los suministros en EE. UU., drenaron la liquidez en Londres y empujaron los precios de referencia a su nivel más alto desde la década de 1970.

Esa escasez también dejó secuelas duraderas. Los inventarios en varias regiones quedaron seriamente reducidos, eliminando el colchón de protección del mercado. Las reservas vinculadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái se recuperaron parcialmente a principios de diciembre, pero han vuelto a caer a los niveles previos a la crisis de octubre. El fuerte aumento de la demanda incluso ha obligado a reintroducir lingotes antiguos de distinta pureza, según un gerente de una importante refinería.

Asia intensifica la presión sobre los precios

Los precios de la plata en Shanghái se dispararon la semana pasada por encima de los índices de referencia internacionales, incluso después de considerar un 13 % de impuesto al valor agregado asumido por los importadores. Este fenómeno confirma la intensidad del desequilibrio entre oferta y demanda física en Asia.

Más allá de los grandes centros tradicionales, el apetito por la plata sigue expandiéndose. En Corea del Sur, los compradores agotaron todos los lingotes de 1 kilogramo ofrecidos por la Casa de la Moneda en menos de una hora, mientras que en Singapur los inversores han llegado a hacer filas de hasta 90 minutos para adquirir el metal.

Compras en efectivo refuerzan la resiliencia del mercado

Un rasgo clave de este ciclo es que la mayoría de las compras minoristas de plata se realizan íntegramente en efectivo, y no con apalancamiento. Esto implica que, incluso si los precios retroceden, muchos inversores optan por mantener sus posiciones o aprovechar las caídas para comprar más, haciendo que la demanda sea notablemente resistente a la baja.

Corrección técnica, pero fundamentos sólidos

En la sesión más reciente, la plata cae por debajo de los 91 dólares en la bolsa de futuros COMEX tras no lograr sostener máximos históricos cercanos a los 96 dólares. El retroceso se produjo luego de una reducción del riesgo geopolítico.

El repunte previo había sido impulsado por renovadas amenazas arancelarias vinculadas a Groenlandia y una fuerte liquidación de bonos del gobierno japonés, factores que debilitaron al dólar y reforzaron la demanda de metales preciosos ante las preocupaciones por la disciplina fiscal en las principales economías. Sin embargo, los precios retrocedieron cuando el presidente Trump descartó el uso de la fuerza militar, estabilizando los activos de riesgo y los bonos del Tesoro.

A pesar de esta corrección, la plata sigue firmemente respaldada por una escasez persistente de activos físicos. El mercado enfrenta su cuarto año consecutivo de déficit de oferta global, lo que mantiene los precios extremadamente sensibles a cualquier nueva tensión en las divisas, la deuda soberana o la política comercial internacional.

