PMI de Chicago supera expectativas y reacciona el dólar

El PMI de Chicago de Estados Unidos para diciembre se ubicó en 43,5, superando las expectativas de 40 y el registro previo de 36,3. El dólar estadounidense muestra una leve apreciación en la jornada, aunque su reacción al dato mejor de lo previsto desde la región de Chicago se mantiene contenida.
USDIDX (Gráfico diario)
Fuente: xStation5
_______
Apertura americana: Fuerte inicio de año para el Nasdaq
PMI manufacturero baja a 52,6, pero Colombia sigue en expansión y el peso colombiano vuelve al centro
Berkshire recorta Apple y abre posición en Alphabet: una señal de rotación en plena ola de IA
ÚLTIMA HORA: El PMI manufacturero de EE. UU. en diciembre se mantiene en 51,8; baja desde 52,2 en noviembre📌
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "