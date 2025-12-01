Leer más
06:11 · 1 de diciembre de 2025

PMI de manufactura en la Eurozona por debajo de lo esperado

MSCI Europe SRI
ETFs
IESE.NL, iShares MSCI Europe SRI UCITS (Acc EUR)
-
-

PMI de noviembre en España

PMI manufacturero de España (HCOB): valor real: 51,5. Previsión: 52,3. Valor anterior: 52,1.


PMI de noviembre en Italia

PMI manufacturero de Italia (HCOB): valor real: 50,6. Previsión: 50,1. Valor anterior: 49,9.


PMI de noviembre en Francia

PMI manufacturero de Francia (HCOB): valor real: 47,8. Previsión: 47,8. Valor anterior: 48,8.

PMI de noviembre en Alemania

PMI manufacturero de Alemania (HCOB): 48,2. Pronóstico: 48,4. Valor anterior: 49,6.

PMI de noviembre en la Eurozona

PMI manufacturero de la Eurozona (HCOB): 49,6. Pronóstico: 49,7. Valor anterior: 50,0.

 

 

 
2 de diciembre de 2025, 13:34

Dólar hoy: el peso mexicano se consolida pese al riesgo político al alza
2 de diciembre de 2025, 09:27

Dólar en Chile estable mientras crecen expectativas por recorte de tasas de la Fed
2 de diciembre de 2025, 07:23

Publicación del IPC en la Eurozona
2 de diciembre de 2025, 06:03

Nuevos discursos de banqueros centrales previstos para hoy

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo