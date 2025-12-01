PMI de manufactura en la Eurozona por debajo de lo esperado

PMI de noviembre en España
PMI manufacturero de España (HCOB): valor real: 51,5. Previsión: 52,3. Valor anterior: 52,1.
PMI de noviembre en Italia
PMI manufacturero de Italia (HCOB): valor real: 50,6. Previsión: 50,1. Valor anterior: 49,9.
PMI de noviembre en Francia
PMI manufacturero de Francia (HCOB): valor real: 47,8. Previsión: 47,8. Valor anterior: 48,8.
PMI de noviembre en Alemania
PMI manufacturero de Alemania (HCOB): 48,2. Pronóstico: 48,4. Valor anterior: 49,6.
PMI de noviembre en la Eurozona
PMI manufacturero de la Eurozona (HCOB): 49,6. Pronóstico: 49,7. Valor anterior: 50,0.
Dólar hoy: el peso mexicano se consolida pese al riesgo político al alza
Dólar en Chile estable mientras crecen expectativas por recorte de tasas de la Fed
Publicación del IPC en la Eurozona
Nuevos discursos de banqueros centrales previstos para hoy
