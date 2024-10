¿Podrá Ubisoft dar la vuelta a la situación actual?

El fondo de cobertura AJ Investments ha criticado el pasado 9 de septiembre la gestión de la empresa de videojuegos Ubisoft UBI.FR y ha pedido un cambio de consejero delegado y la retirada de la compañía de la bolsa. Estas exigencias se producen en un contexto en el que las acciones de UBISOFT han caído un 50% desde principios de año y un 88% desde sus máximos de 2018. AJ Investments destaca la necesidad de reformas importantes para cambiar la suerte de la empresa, que se enfrenta a los continuos desafíos del mercado.

UBISOFT publicó en julio sus resultados del primer trimestre de su ejercicio 2024-2025. La empresa registró reservas netas de 290 millones de euros, frente a los 873 millones del trimestre anterior. Las reservas netas son las ventas netas sin determinados ingresos diferidos. Los inversores esperaban una cifra de 300,9 millones de euros. Para el segundo trimestre, UBI ha fijado un objetivo de reservas netas de unos 500 millones de euros, frente a los 625 millones de euros de los inversores.

UBISOFT: la empresa líder de videojuegos en Francia

UBISOFT es el principal desarrollador y editor de videojuegos de Francia. En su ejercicio 2023-2024, el grupo registró unas reservas netas de 2.320 millones de euros.

El estudio francés está valorado en 1.500 millones de euros y pertenece en un 13,98% a la familia Guillemot, fundadores de la empresa. Desde una primera inversión en 2018, seguida de una segunda en 2022, la editorial china Tencent posee casi el 10% de la empresa. Aunque Tencent es el segundo mayor accionista del grupo, su capacidad de influencia es en realidad limitada. La familia Guillemot ocupa 5 de los 10 puestos del consejo de administración de Ubisoft.

Las franquicias más famosas del estudio incluyen Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance y Far Cry. UBI lanzó Star Wars Outlaws el 30 de agosto de 2024 y planea lanzar Assassin's Creed Shadows el 12 de noviembre de 2024.

Estancamiento de la distribución

Aunque la empresa es francesa, sus operaciones se concentran principalmente en América del Norte, donde representa el 53% de su negocio. Europa ocupa el segundo lugar con el 35% de las reservas netas, seguida del resto del mundo con el 12%. Ubisoft (UBI) es a la vez editor y distribuidor de videojuegos, este último representando el 77% de sus ventas en el último ejercicio. Sin embargo, el sector editorial desempeña un papel cada vez más importante en el desglose de sus ingresos. En 2018, el sector editorial representó solo el 7% de las ventas, en comparación con el 42% y el 23% respectivamente en 2023 y 2024. En términos monetarios, el sector editorial generó 125 millones de euros en 2018, frente a los 518 millones actuales. La distribución supuso 1.607 millones de euros en 2018, frente a los 1.044 millones de 2023 y los 1.782 millones de 2024, por lo que el crecimiento de esta actividad es mucho menor, cuando es que existe.

Este descenso relativo de la actividad de distribución se atribuye principalmente a una serie de fracasos comerciales y escándalos desde 2018, siendo el último gran éxito de Ubisoft Assassin's Creed Odyssey, lanzado ese año. El estudio ha sido duramente criticado tanto por jugadores como por empleados por su gestión tóxica y sexista, numerosos despidos y retrasos en el desarrollo (como Skull and Bones, originalmente previsto para 2017 pero finalmente lanzado en 2024). Más recientemente, el estudio ha sido acusado de apropiación cultural y plagio con su juego Assassin's Creed Shadows, que aún no ha sido lanzado. Su último éxito de taquilla Star Wars Outlaws fue ampliamente burlado en las redes sociales por la falta de detalle en sus texturas y la idiotez de la inteligencia artificial de sus personajes no jugadores.

Estos problemas han afectado gravemente a la rentabilidad del estudio, que tiene dificultades para obtener beneficios e incluso registró unas pérdidas masivas de 494 millones de euros en 2023. En 2024, el grupo recuperó parcialmente sus pérdidas con un beneficio de 157 millones de euros, lo que supone un margen neto del 6,8%, frente a más del 17% de su rival estadounidense Electronic Arts y el 19% del gigante chino Tencent.

¿Hay alguna esperanza para Ubisoft?

Los estudios de videojuegos, más que en otros sectores, son especialmente sensibles a su reputación. Los jugadores, como consumidores informados, utilizan herramientas como Metacritic para tomar sus decisiones de compra. Este sitio agrega reseñas de juegos tanto de periodistas como de jugadores, y una buena calificación en Metacritic está estrechamente vinculada a la capacidad de un juego para venderse. El último éxito de taquilla de Ubisoft que obtuvo una puntuación superior a 80/100 en Metacritic fue Assassin's Creed Odyssey en 2018, que coincidió con máximos de las acciones de la compañía. Star Wars Outlaws, el último título lanzado por Ubisoft, recibió una puntuación de Metacritic de 76/100, y una calificación mediocre de los consumidores de 5,5/10. Decir que Ubisoft no ha logrado producir ningún buen juego desde entonces es un paso corto.

Esta preocupación es compartida por los inversores, que valoran a Ubisoft con un descuento significativo respecto a sus competidores. Por ejemplo, Electronic Arts y Tencent están valoradas en 36 y 22 veces sus ganancias respectivamente, mientras que Ubisoft está valorada en solo 8 veces sus ganancias. Esto refleja la percepción del mercado de que la empresa tiene menos potencial de crecimiento futuro. Del mismo modo, el mercado ha castigado el precio de las acciones de UBI en un 88% desde sus máximos de 2018.

¿Es posible que Ubisoft recupere el favor del mercado y de los jugadores? Los inversores parecían optimistas, anticipando un buen desempeño de Xdefiant, que se lanzó el 21 de mayo y atrajo a 11 millones de jugadores según el editor. Para el segundo y tercer trimestre del año financiero 2024-2025, los analistas pronosticaban reservas netas de 625,2 millones de euros y 938,2 millones de euros respectivamente. Estas previsiones ahora parecen demasiado altas, ya que Ubisoft ha anunciado un objetivo de solo 500 millones de euros para el próximo trimestre. El mercado espera ahora menos de Star Wars Outlaws, que se estrena el 30 de agosto y que solo dará impulso al tercer trimestre durante dos días (además de las reservas), y de Assassin's Creed Shadows, que saldrá el 12 de noviembre. Ambos juegos se encuentran entre los más esperados del año y tienen poca competencia para su lanzamiento.

Ahora está claro que estos lanzamientos no serán suficientes para resolver los problemas estructurales que enfrenta el grupo. El sector de los videojuegos está pasando por una fase de consolidación, como lo ilustra la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft. Ubisoft lo sabe bien, ya que ya fue objeto de intentos de OPA hostiles por parte de Vivendi en 2018. En esa ocasión, Ubisoft solicitó la ayuda de Tencent para protegerse. Sin embargo, estas estrategias solo pueden ser temporales. Para defenderse eficazmente, el grupo debe recuperar el corazón de los jugadores ofreciendo experiencias que respondan mejor a sus expectativas.

¿Oportunidad para las acciones de Ubisoft?

Desde un punto de vista técnico, el valor de las acciones de Ubisoft ha estado en una clara tendencia bajista desde julio de 2018, alcanzando recientemente la zona de soporte crítica entre 11,8 y 13,1 €. Este nivel se encuentra justo por encima del límite inferior de su canal macro alcista. Históricamente, UBI ha visto mercados bajistas con caídas tan pronunciadas como -90%, como lo demuestran los colapsos del mercado tecnológico y de la vivienda de 2000-2002 y 2008-2011. Actualmente, la caída se sitúa en -89,6%. Con solo una semana antes del cierre de la vela mensual, este período será crucial para los alcistas. Para fortalecer el argumento de que se ha tocado fondo, el valor debe recuperar el nivel de 13 € antes del cierre. Podemos observar una divergencia alcista en el RSI mensual. Una ruptura por debajo del soporte geométrico clave, representado por la línea de tendencia principal en negro, podría desencadenar una nueva caída, potencialmente hasta 3,6 €.

UBI.FR en un marco temporal mensual. Fuente: xStation.

XTB Research