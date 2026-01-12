Powell en problemas, Wall Street en números rojos

Al inicio de la sesión en Wall Street, el Dow Jones Industrial Average registra una caída de 0,5%, el S&P 500 retrocede 0,2% y el Nasdaq Composite baja 0,1%, reflejando un aumento de la incertidumbre entre los inversionistas en medio de la escalada de tensiones políticas en torno a la Reserva Federal.

Durante el fin de semana, fiscales federales de EE. UU. iniciaron una investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, relacionada con el proyecto de renovación de la sede del banco central y con su testimonio ante el Senado. El Departamento de Justicia emitió citaciones a un gran jurado y sugirió la posibilidad de presentar cargos, un hecho sin precedentes en la historia moderna de la Reserva Federal. Powell negó las acusaciones y las calificó como un ataque con motivaciones políticas, destinado a presionar al banco central para acelerar los recortes de tasas de interés, tal como ha solicitado la administración de Donald Trump.

Las caídas en la renta variable responden a la preocupación de los inversionistas por la independencia de la Fed y por un posible aumento del riesgo y la volatilidad en la política monetaria. La presión política sobre el banco central podría influir en las decisiones de tasas, en los costos de financiamiento y en la estabilidad general de la economía estadounidense, incrementando la incertidumbre tanto en el corto como en el largo plazo.

Fuente: xStation5

S&P 500 (D1)

Los futuros del S&P 500 registran una caída en la jornada, en medio del aumento de las tensiones entre el presidente Donald Trump y la Reserva Federal. Los mercados temen una escalada del conflicto y una mayor incertidumbre sobre las futuras decisiones del banco central, lo que podría impactar las tasas de interés, los costos de financiamiento y la estabilidad de la economía estadounidense.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Beam Therapeutics (BEAM.US) registra un alza cercana a 20% tras anunciar avances en el desarrollo de medicina genética de precisión y presentar sus planes estratégicos para 2026. La compañía destacó progresos recientes en enfermedades genéticas hepáticas y hematología, definió prioridades estratégicas para el año y extendió su proyección de financiamiento hasta 2029 . Además, continúa la expansión de su portafolio en enfermedades genéticas del hígado, con un nuevo programa que se anunciará en el primer semestre de 2026 .

Birkenstock (BIRK.US) sube más de 2% tras informar ingresos preliminares del primer trimestre fiscal de 2026 por €402 millones , lo que representa un aumento interanual de 11,1% en cifras reportadas y un crecimiento de 17,8% a tipo de cambio constante . La empresa publicará sus resultados completos el 12 de febrero .

UnitedHealth Group (UNH.US) presenta una caída cercana a 2% luego de que un comité del Senado concluyera que la compañía habría utilizado “tácticas agresivas” para incrementar los pagos federales dentro del programa Medicare Advantage. La empresa negó parte de las acusaciones.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí