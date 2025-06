Powell (Fed) prevé un repunte inflacionario “significativo”. Disminuyen las probabilidades de un recorte de tasas en verano

Según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “la razón por la cual no estamos recortando las tasas es que las previsiones —tanto internas como externas a la Fed— anticipan un aumento significativo de la inflación este año”. Por otro lado, Powell también señaló que “(…) podríamos ver que la inflación resulte no tan elevada como se esperaba; si ese fuera el caso, sugeriríamos un recorte de tasas más temprano”. Además, un debilitamiento del mercado laboral también justificaría un recorte más pronto. Powell indica que el mercado laboral muestra signos de debilitamiento, lo cual podría alentar a la Fed a recortar tasas más adelante este año. Sin embargo, la incertidumbre en torno al impacto de los aranceles persiste, y la Reserva Federal podría optar por adoptar un enfoque de “esperar y ver” durante el verano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice del dólar estadounidense (USIDX) cae casi un 0.6 %, ya que los inversores valoran la baja en los precios del petróleo y una posible tregua real en Medio Oriente. Como se observa en el gráfico semanal, el USIDX continúa su mayor corrección desde el otoño de 2022. Fuente: xStation 5

