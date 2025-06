Powell y la inflación de la Eurozona centran la atención

Las bolsas suben a pesar de que los precios del petróleo cotizan en máximos del año. La decisión de la Fed, las nuevas proyecciones de inflación y la rueda de prensa de Powell centran la atención del mercado en la sesión de hoy. Por otra parte, la inflación de la eurozona (11:00 CET) y las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. (14:30 CET) son el foco del calendario macroeconómico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A esto hay que sumar que las tensiones geopolíticas se mantienen elevadas: Irán ha declarado que, si confirma la implicación directa de Estados Unidos en los recientes ataques a su territorio, tomará represalias atacando directamente a las fuerzas militares estadounidenses.

