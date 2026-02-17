Precio de Bitcoin Hoy: extiende caída y se mantiene por debajo de USD 70.000 en medio de cautela macroeconómica

Los ETFs de Bitcoin registran salidas por cuarta semana, mientras el sentimiento entra en “miedo extremo”.

La fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre recortes de tasas presionan a las criptomonedas.

Bitcoin cae por debajo de USD 70.000 y acumula cuatro semanas consecutivas de pérdidas.

El precio de Bitcoin continuó bajando el martes, manteniéndose por debajo de los USD 70.000. Por la tarde, la moneda digital sube 0,35% a las 13:35 (GMT -3) después de los comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. El mercado regresa a un entorno de mayor cautela macroeconómica, con inversionistas ajustando posiciones ante la incertidumbre sobre tasas de interés, fortaleza del dólar y tensiones geopolíticas.

Caída de hasta 3,1% en la jornada

El token llegó a caer hasta un 3,1%, tocando los USD 66.707, en medio de nuevas ventas en el sector tecnológico y persistente ansiedad por las perspectivas de la inteligencia artificial.

En los últimos meses, Bitcoin ha sido negociado como un activo de alta beta del sector tecnológico, replicando en muchos casos los movimientos de las acciones tech. La reciente debilidad bursátil se trasladó rápidamente al mercado cripto.

El sentimiento mixto de la moneda digital se produce después de la publicación del IPC de Estados Unidos de la semana pasada, que se situó en 2,4%, ligeramente por debajo de lo previsto. Este dato generó inicialmente un repunte en activos de riesgo como Bitcoin que alcanzó los USD 71.842 el domingo. Posteriormente revirtió ganancias y retomó la tendencia bajista. El mercado parece haber descontado rápidamente el alivio inflacionario, volviendo a centrarse en la política monetaria y la fortaleza del dólar.

Un factor clave en la presión sobre Bitcoin es el fortalecimiento del billete verde. Los fondos de cobertura redujeron sus apuestas bajistas contra el dólar, cuestionando si los datos económicos (especialmente la inflación) justificarán recortes agresivos de tasas..

ETFs registran cuarta semana consecutiva de salidas

El flujo de capital también se mantiene como un obstáculo relevante. Los ETFs de Bitcoin que cotizan en EE.UU. registraron su cuarta semana consecutiva de salidas netas, con USD 360 millones retirados la semana pasada.

Fuente: Glassnode

Estas salidas reflejan menor apetito institucional y refuerzan la presión bajista en el corto plazo.

Sentimiento en “miedo extremo”

El clima de mercado se ha deteriorado con rapidez. El Índice de Miedo y Avaricia de Alternative.e se ubicó en 10 sobre 100, entrando en territorio de “miedo extremo”.

Este nivel históricamente ha coincidido con fases de capitulación o zonas de alta volatilidad, donde los movimientos pueden amplificarse tanto al alza como a la baja.

Acciones vinculadas a criptomonedas retroceden

Las compañías relacionadas con el ecosistema cripto también cedieron terreno, borrando parte del repunte del viernes:

Strategy (MSTR) : -5%



Circle (CRCL) : -5%



Riot Platforms, MARA, CleanSpark, Cipher Mining y TeraWulf : entre -4% y -5%

Irán y datos del PCE

Los operadores también monitorean las tensiones geopolíticas en torno a Irán, luego de que su ministro de Relaciones Exteriores indicará que se alcanzó un entendimiento sobre principios fundamentales con EE.UU.

De cara a los próximos días, el foco estará en los datos de gasto en consumo personal (PCE) en Estados Unidos. Este indicador es clave para la Reserva Federal.

Si se consolida la narrativa de “enfriamiento continuo” de la inflación, aumentaría la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo, lo que podría:

Reducir la rentabilidad de los bonos.



Debilitar al dólar.



Favorecer activos de mayor riesgo como Bitcoin y otras criptomonedas .

Sin embargo, cualquier sorpresa inflacionaria podría reforzar el dólar y extender la presión bajista sobre el mercado cripto.

Análisis Técnico Bitcoin

Desde una perspectiva técnica en el gráfico de 4 horas, el Bitcoin se encuentra atrapado en una clara fase de consolidación, comprimiendo su acción de precio dentro de la formación de un triángulo simétrico delimitado por líneas de tendencia convergentes. Actualmente cotizando alrededor de los 67.345, la criptomoneda muestra cierta debilidad de corto plazo al mantenerse por debajo de la EMA de 50 períodos, la cual actúa como primera resistencia dinámica.

En caso de un movimiento al alza, el precio necesita quebrar la directriz superior del patrón y superar con volumen la barrera psicológica y técnica de los 70.000, un nivel que coincide estrechamente con el retroceso de Fibonacci del 61.8%, de lograrlo confirmaría un escape alcista abriendo la puerta a una mayor recuperación. Por otro lado, si los vendedores imponen su fuerza y generan una ruptura confirmada por debajo de la base del triángulo, el activo podría enfrentar una rápida aceleración bajista con el objetivo de ir a testear el próximo soporte estructural y nivel de Fibonacci del 78.6% ubicado en torno a los 62.231.

Fuente: xStation5.

______

