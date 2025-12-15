Precio del dólar en Colombia hoy 15 de diciembre: el peso cae a mínimos de dos días tras datos débiles

-
El USD/COP sube por segunda sesión y toca máximos de dos días, con rango entre 3.786,26 y 3.825,26.
-
Ventas minoristas (10%) y producción industrial (1,9%) de octubre quedaron bajo lo esperado y presionaron al peso colombiano.
-
Corficolombiana atribuye la apreciación de 2025 mayormente a factores externos y espera 2026 más volátil por política, tasas y normalización de flujos.
-
Precio del dólar en Colombia: niveles clave de la jornada
El dólar estadounidense avanza frente al peso colombiano al inicio de semana. El USD/COP marcó un máximo de 3.825,26 y un mínimo de 3.786,26; al momento de la redacción cotiza cerca de 3.807,37, con un alza de 0,10% intradía.
Datos en Colombia: crece, pero decepciona
Colombia publicó cifras de octubre que mostraron expansión, aunque por debajo del consenso:
-
Ventas minoristas: +10% interanual (vs. 14,4% previo y 12% esperado).
-
Producción industrial: +1,9% (vs. 5,2% previo y 2,1% previsto).
El mercado interpretó estos datos como una señal de pérdida de impulso, aumentando la presión sobre el peso colombiano.
2025 fuerte, pero por factores externos
Corficolombiana sostiene que la apreciación acumulada del peso en 2025 (13,6%) se explica en su mayoría por el entorno internacional: estima que entre 70% y 80% del movimiento se debe a factores externos, como el debilitamiento del dólar global y el mayor apetito por emergentes. También advierte que parte del “extra” de fortaleza se vinculó a monetizaciones de divisas del Gobierno (efecto temporal) y que la corrección de diciembre refleja un retorno a niveles “más coherentes” con fundamentales.
Qué puede mover el USD/COP en adelante
-
Diferencial de tasas y carry trade: la expectativa de tasas relativamente altas en Colombia seguiría sosteniendo demanda por pesos, aunque con riesgos inflacionarios (salario mínimo) y de política monetaria.
-
Elecciones 2026: el “trade electoral” ya influyó en primas de riesgo y podría mantener la volatilidad.
-
Escenario de tipo de cambio: Corficolombiana ubica un nivel más consistente alrededor de $3.800; estima cierre 2025 cerca de $3.750 y para 2026 un rango $3.550–$4.150 con cierre alrededor de $3.790.
