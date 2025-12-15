Precio del dólar en Colombia hoy 15 de diciembre: el peso cae a mínimos de dos días tras datos débiles

Corficolombiana atribuye la apreciación de 2025 mayormente a factores externos y espera 2026 más volátil por política, tasas y normalización de flujos.

Ventas minoristas (10%) y producción industrial (1,9%) de octubre quedaron bajo lo esperado y presionaron al peso colombiano .

El USD/COP sube por segunda sesión y toca máximos de dos días, con rango entre 3.786,26 y 3.825,26 .

Precio del dólar en Colombia: niveles clave de la jornada

El dólar estadounidense avanza frente al peso colombiano al inicio de semana. El USD/COP marcó un máximo de 3.825,26 y un mínimo de 3.786,26; al momento de la redacción cotiza cerca de 3.807,37, con un alza de 0,10% intradía.

Datos en Colombia: crece, pero decepciona

Colombia publicó cifras de octubre que mostraron expansión, aunque por debajo del consenso:

Ventas minoristas: + 10% interanual (vs. 14,4% previo y 12% esperado).

Producción industrial: +1,9% (vs. 5,2% previo y 2,1% previsto).

El mercado interpretó estos datos como una señal de pérdida de impulso, aumentando la presión sobre el peso colombiano.

2025 fuerte, pero por factores externos

Corficolombiana sostiene que la apreciación acumulada del peso en 2025 (13,6%) se explica en su mayoría por el entorno internacional: estima que entre 70% y 80% del movimiento se debe a factores externos, como el debilitamiento del dólar global y el mayor apetito por emergentes. También advierte que parte del “extra” de fortaleza se vinculó a monetizaciones de divisas del Gobierno (efecto temporal) y que la corrección de diciembre refleja un retorno a niveles “más coherentes” con fundamentales.

Qué puede mover el USD/COP en adelante