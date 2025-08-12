Precio del dólar hoy: el peso mexicano se fortalece por expectativas de recorte de tasas en EE. UU.

El peso mexicano registra una apreciación intradía cercana al 0.5%, cotizando alrededor de 18.55 por dólar. Durante la jornada, la divisa alcanzó un máximo de 18.68 y un mínimo de 18.55.



Este avance se da en un contexto de debilitamiento generalizado del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas del G10, principalmente por el cambio en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos.

Contexto del mercado de deuda

En el mercado de deuda local, el rendimiento del Bono a 10 años de México se ubicó en 9.15%, apenas un punto base por debajo del cierre previo. En el último mes, este indicador acumula un retroceso de casi 28 puntos base.

El rango de rendimiento en las últimas 52 semanas se ha mantenido entre 8.90% y 10.47%, lo que refleja una estabilidad relativa en los últimos días.

Factores internacionales que influyen en el peso

A nivel internacional, la inflación general en EE. UU. se situó en 2.7% anual en julio, por debajo de las expectativas del 2.8%, mientras que la inflación subyacente repuntó a 3.1%, su nivel más alto en seis meses.

Estos datos, junto con las revisiones a la baja en las nóminas no agrícolas y las débiles cifras del ISM manufacturero, han llevado a los operadores a aumentar las apuestas de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal.

Panorama comercial entre EE. UU. y China

En el frente comercial, el presidente Donald Trump anunció la extensión de la tregua con China por 90 días, con el objetivo de dar más margen a las negociaciones y evitar un repunte de tensiones.

Esta medida es vista como un factor adicional de estabilidad para los mercados financieros, lo que también favorece el desempeño de monedas emergentes como el peso mexicano.

Análisis técnico del peso mexicano

En el gráfico de 15 minutos, el USDMXN muestra una fuerte ruptura a la baja desde la zona de resistencia en 18.69, confirmando presión vendedora hacia el soporte inmediato en 18.53. La media móvil de 50 periodos y la de 200 periodos se cruzan en zona de congestión previa, ahora convertida en resistencia. El RSI indica condiciones de sobreventa, por lo que no se descartan rebotes técnicos de corto plazo; sin embargo, mientras el precio se mantenga por debajo de 18.62, el sesgo intradía seguirá siendo bajista, con un objetivo potencial hacia 18.40.

_________

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: