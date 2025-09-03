Acciones de Alphabet en euforia: la compañía sube un 8% tras ganar en los tribunales

El gigante tecnológico Alphabet, conocido comúnmente como Google, está alcanzando un nuevo máximo histórico, con un alza del 8% en la sesión de hoy. La capitalización bursátil de la compañía aumentó en 220.000 millones de dólares solo en esta jornada. El fallo judicial permite a Google mantener su dominio en el mercado.

En 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda antimonopolio contra la tecnológica con sede en California. Alegaba una serie de prácticas poco éticas y contrarias a los consumidores, además de conductas monopólicas. Tras casi un año de litigio, se alcanzó el veredicto.

Google no estará obligado a dividir su negocio en varias entidades , lo que le permite conservar las economías de escala.

El tribunal también permitió que la compañía mantenga pagos a Apple para asegurar la condición de buscador predeterminado en el sistema iOS.

A cambio, el tribunal impuso a Alphabet una serie de concesiones:

La compañía ahora deberá compartir los datos recopilados con competidores.

Entrará en vigor una prohibición sobre acuerdos exclusivos de Google.

El Departamento de Justicia consideró el veredicto como una victoria, pero los inversores de Alphabet y Apple discrepan. La valoración de ambas compañías registra un fuerte crecimiento y se percibe euforia entre los accionistas tras la sentencia. Cabe recordar que estas dos empresas representan el 15% del índice Nasdaq 100. Un incremento tan significativo puede impulsar al índice en su conjunto y contribuir a un cambio en el sentimiento de mercado.

Fuente: Xstation