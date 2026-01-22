- El precio del Ethereum muestra una tendencia bajista.
- La zona de los 2.850 dólares se presenta como un soporte clave para la criptomoneda.
El precio del Ethereum mantiene una tendencia bajista en los últimos meses, como lo confirman tanto la estructura de precios como la pendiente de la media móvil de 100 períodos. El último impulso bajista provocó un importante rebote alcista, que se detuvo en la región de la media móvil exponencial de 100 periodos. El precio rompió ligeramente la media, seguido de una fuerte reacción de la oferta, lo que confirma que este nivel actúa como una resistencia significativa.
Además, según la metodología Overbalance, mientras el precio del Ethereum se mantenga por debajo del límite superior de la geometría 1:1 en 3.544 dólares, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia bajista. La zona de 2.850 dólares es un nivel de soporte clave. Si se pierde este nivel, se abriría el margen para nuevas caídas.
Cotización de Ethereum
