Precios del café alcanzan máximos de un mes en medio de preocupaciones sobre la cosecha en Brasil

Los precios del café han subido a su nivel más alto en un mes, impulsados por el aumento de las preocupaciones respecto a las cosechas en Brasil. Las recientes lluvias limitadas en el país han reducido significativamente las perspectivas de producción para los granos de Arábica. Rabobank, una institución financiera clave que proporciona análisis para los mercados de materias primas agrícolas, indicó en un informe publicado el martes pasado que la producción de Arábica en Brasil para la temporada 2025/26 se proyecta con una caída del 13,6% interanual, hasta los 38,1 millones de sacos. Los efectos persistentes del fenómeno de El Niño del año pasado siguen siendo un factor relevante. Sin embargo, se anticipa que la producción de Robusta alcanzará un récord de 24,7 millones de sacos, lo que representa un aumento interanual del 7,3%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sumándose a la presión alcista está el notable debilitamiento del dólar estadounidense. El dólar está experimentando pérdidas generalizadas, incluso frente al real brasileño, lo cual está restringiendo las perspectivas de exportación. Los datos más recientes disponibles de Cecafé para el mes de marzo muestran que las exportaciones brasileñas de café verde cayeron un 26% interanual, situándose por debajo de los 3 millones de sacos. De manera interesante, la actividad reciente en el mercado muestra una marcada reducción del interés abierto y de las posiciones netas en los futuros del café. Esta disminución se debe principalmente al cierre de posiciones largas. Si bien los niveles de liquidez aún están lejos de las condiciones extremadamente reducidas observadas en el mercado del cacao, una mayor caída en el interés abierto —incluso a través de la liquidación de posiciones largas— podría impulsar aún más los precios del café. Las posiciones largas en café están disminuyendo notablemente, mientras que las posiciones cortas permanecen en niveles extremadamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del café están actualmente probando la marca de los 400 centavos por libra, su nivel más alto en un mes. Se ha observado una clara correlación entre el real brasileño y los precios del café desde diciembre. Con condiciones de oferta ajustadas, la reducción de las perspectivas de exportación está proporcionando un fuerte impulso alcista para el café. Por otro lado, se evidencia una salida de los operadores especulativos del mercado. Fuente: xStation5

