🎥 PREMERCADO: El impulso en oro y plata continúa

- Los futuros de acciones estadounidenses comienzan la semana con sesgo bajista en una agenda cargada de catalizadores, destacando los resultados de Nvidia, el dato PCE de Estados Unidos y el simposio de Jackson Hole.
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