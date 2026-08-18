  
09:17 · 18 de agosto de 2026

🎥 PREMERCADO: El rendimiento de los bonos amenaza al mercado

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los futuros de acciones extienden sus caídas, liderados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por el repunte de los rendimientos soberanos y la persistente incertidumbre geopolítica. 
  • El Brent se mantiene en torno a los 90 dólares, con la incertidumbre en Oriente Medio como principal catalizador.
  • Los mercados accionarios siguen afectados por el alza en las primas exigidas por los inversionistas para financiar déficits fiscales elevados y protegerse frente a una inflación persistente.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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