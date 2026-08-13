🎥 PREMERCADO: Llega el IPP de EE.UU., la última pista de inflación

- Las acciones cotizan estables, con los inversores a la espera del dato de precios al productor de Estados Unidos, que debería entregar una nueva señal sobre el estado actual de la inflación.
- El mercado llega a esta publicación después de que el IPC se ubicara en línea con lo esperado, lo que ayudó a reducir las probabilidades de una subida de tasas en septiembre por debajo del 50%.
- Las acciones cotizan estables, con los inversores a la espera del dato de precios al productor de Estados Unidos, que debería entregar una nueva señal sobre el estado actual de la inflación.
- El mercado llega a esta publicación después de que el IPC se ubicara en línea con lo esperado, lo que ayudó a reducir las probabilidades de una subida de tasas en septiembre por debajo del 50%.
¿Por qué las mineras de oro suben el doble que el oro?
🔒 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.08.2026)
Mercados a Observar Hoy: SUGAR, COFFEE y USDMXN (14.08.2026)
Claves del día: ventas minoristas de EE.UU. decepcionan
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