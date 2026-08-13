  
09:16 · 13 de agosto de 2026

🎥 PREMERCADO: Llega el IPP de EE.UU., la última pista de inflación

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Las acciones cotizan estables, con los inversores a la espera del dato de precios al productor de Estados Unidos, que debería entregar una nueva señal sobre el estado actual de la inflación.
  • El mercado llega a esta publicación después de que el IPC se ubicara en línea con lo esperado, lo que ayudó a reducir las probabilidades de una subida de tasas en septiembre por debajo del 50%.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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