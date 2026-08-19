🎥 PREMERCADO: Petróleo sobre 90 dólares mantiene la presión sobre los mercados

- Las acciones se mantienen débiles, presionadas por una nueva venta en el sector tecnológico que también se ha trasladado a las bolsas europeas.
- En materias primas, el petróleo se consolida por encima de los 90 dólares, mientras los bonos del Tesoro a 30 años se mantienen cerca de máximos de 19 años.
- Las acciones se mantienen débiles, presionadas por una nueva venta en el sector tecnológico que también se ha trasladado a las bolsas europeas.
- En materias primas, el petróleo se consolida por encima de los 90 dólares, mientras los bonos del Tesoro a 30 años se mantienen cerca de máximos de 19 años.
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🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (20.08.2026)
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