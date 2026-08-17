  
09:20 · 17 de agosto de 2026

🎥 PREMERCADO: S&P 500 y Nasdaq se mantienen cerca de máximos históricos

Ignacio Mieres
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los futuros de acciones en Estados Unidos suben con el sector tecnológico liderando el repunte, mientras los inversores vuelven a apoyarse en el impulso de la inteligencia artificial.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

Ir al experto 
18 de agosto de 2026, 10:28

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.08.2026)
18 de agosto de 2026, 09:17

🎥 PREMERCADO: El rendimiento de los bonos amenaza al mercado
18 de agosto de 2026, 08:31

Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas retroceden
18 de agosto de 2026, 03:56

Corrección en Japón: El Nikkei 225 retrocede un 2,45% 🏯

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Noticias de índices Video
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo