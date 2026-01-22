Presión por suministros en petróleo

El mercado energético experimenta hoy una corrección técnica tras el giro diplomático del presidente Donald Trump, quien ha suavizado sus amenazas arancelarias y militares, permitiendo que los inversores vuelvan a centrarse en los fundamentos de oferta y demanda. El crudo Brent, referente global, ha retrocedido un

1,38%

situándose en los

64,30 dólares

por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza bajo la marca psicológica de los 60 dólares, situándose en

59,66 dólares (-1,60%)

.

Deflación de la prima de riesgo geopolítico

La narrativa de tensión que impulsó los precios a principios de 2026 ha comenzado a disiparse. El alivio en los mercados responde a tres pilares diplomáticos clave ocurridos en Davos:

Groenlandia: Trump ha descartado oficialmente el uso de la fuerza para adquirir el territorio y ha dado un paso atrás en su amenaza de imponer aranceles del 25% a los aliados europeos. Irán: El mandatario estadounidense expresó su deseo de evitar nuevas acciones militares, siempre que Teherán no reanude su programa nuclear, reduciendo el temor a una interrupción súbita en el Estrecho de Ormuz. Rusia-Ucrania: Las declaraciones sobre la cercanía de un acuerdo para finalizar el conflicto sugieren un posible levantamiento de sanciones a Rusia, lo que limitaría las interrupciones de suministro a largo plazo.



Inventarios al alza

A pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó al alza sus pronósticos de demanda global para 2026, el mercado físico enfrenta un exceso de oferta inmediata.

Shock de Inventarios en Estados Unidos: Según datos del Instituto Americano del Petróleo (API), las existencias de crudo aumentaron en 3,04 millones de barriles la semana pasada, una cifra muy superior al incremento de 1,1 millones que esperaba el consenso de analistas. Más preocupante para la demanda de corto plazo es el repunte de 6,21 millones de barriles en los inventarios de gasolina.



Normalización en Kazajistán: Tras semanas de restricciones que impulsaron los precios, el país centroasiático está cerca de normalizar sus exportaciones. Las reparaciones en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en el Mar Negro están finalizando, lo que liberará el atasco de cargamentos que mantenía la oferta restringida.



Perspectiva del crudo

La convergencia de una mayor producción en EE. UU. y la resolución de cuellos de botella en Kazajistán está compensando la mejora en las perspectivas de demanda de la AIE.

Para los inversionistas, la clave residirá en los datos oficiales de inventarios del gobierno estadounidense que se publicarán este jueves (14:00 GMT-3) en el informe semanal del estado del petróleo. Si se confirman las cifras del API, la presión bajista podría intensificarse, consolidando los 64 dólares como la nueva zona de resistencia para el Brent en el corto plazo.



Análisis técnico

El mercado de crudo atraviesa una fase de consolidación técnica condicionada por la progresiva reducción de la prima de riesgo geopolítica y el impacto de unos inventarios que tienden al alza. El WTI se sitúa por debajo de la línea media de sus bandas de Bollinger de 20 periodos, lo que refleja una volatilidad moderada con un sesgo bajista latente. Aunque el precio todavía se sostiene por encima de su EMA de 200 periodos situada en los US$ 58,82, la atención se centra en la EMA de 50

(US$ 59,64), la cual está siendo testeada de forma inminente por la presión vendedora. Una perforación de este nivel podrá confirmar una transición hacia una estructura bajista de corto plazo, quedando la dirección final supeditada a que los próximos informes de la EIA aporten una perspectiva más concisa sobre el estado real de la demanda.



Fuente: xStation5



Por su parte, el Brent muestra una resistencia relativa ligeramente superior, pero manteniendo una dinámica similar de oscilación bajo la línea media de sus bandas de Bollinger. A pesar de esta presión externa, su estructura conserva a priori un matiz alcista a corto plazo, dado que tanto la EMA de 50 (US$ 64,10) como la de 200 (US$ 62,86) permanecen por debajo de la negociación actual, actuando como niveles de soporte dinámico. Sin embargo, esta estabilidad estructural está supeditada a los acontecimientos de esta tarde, donde una lectura crítica de los inventarios de crudo podría forzar una convergencia con la debilidad observada en el WTI e invalidar los soportes actuales en busca de una corrección más profunda.



Fuente: xStation5

____________



