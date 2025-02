Previa a la decisión de tasas de la Fed

📊 ¿Cómo reaccionan las divisas ante la decisión de tasas de la Fed? Hoy conoceremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), una de las reuniones más importantes del año. El mercado anticipa que la Fed mantendrá la tasa de fondos federales en el rango de 5,25-5,50% en su reunión del 31 de julio. Sin embargo, se espera que la Fed sugiera una posible reducción de tasas en su próxima reunión del FOMC en septiembre. La atención estará en los comentarios y orientaciones que puedan sentar las bases para este recorte, aunque no se prevé un compromiso explícito en esta reunión. Los inversores analizarán detenidamente la declaración de la Fed y la conferencia de prensa del presidente Powell, quien ha indicado en ocasiones anteriores que las lecturas recientes de inflación han aumentado la confianza en que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Contexto Actual Actualmente, los mercados monetarios descuentan un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, con una probabilidad implícita del 72% de un tercer recorte antes de fin de año. La Fed enfrenta presiones de ex funcionarios que abogan por recortes inmediatos, como el ex presidente de la Fed de Nueva York, Dudley. A pesar de la reciente desaceleración de la inflación y del mercado laboral, la Fed sigue un enfoque dependiente de los datos y podría reiterar este enfoque en su declaración. Los comentarios de Powell y otros funcionarios de la Fed han señalado que, aunque están más cerca de recortar las tasas, aún esperan más datos para confirmar que la inflación se encamina de manera sostenible hacia el objetivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: CME ¿Qué esperar para el mercado? Dado el escenario actual, el enfoque estará en los comentarios de Jerome Powell. Es probable que las divisas frente al dólar respondan de manera positiva a cualquier señal de recorte de tasas en septiembre. Si la Fed sugiere una mayor confianza en la disminución de la inflación y la posibilidad de recortes futuros, los activos de riesgo como las acciones y monedas podrían experimentar un impulso. Los mercados de bonos podrían ver una disminución en los rendimientos a corto plazo, reflejando las expectativas de una política monetaria más flexible. Por otro lado, el oro, que suele beneficiarse en entornos de tasas más bajas y como refugio ante la incertidumbre económica, podría aumentar su valor si la Fed indica recortes. En general, cualquier ajuste en la orientación de la Fed será crucial para moldear las expectativas del mercado y el comportamiento de los activos en los próximos meses. En el escenario contrario, si la Fed se muestra más restrictiva, esto podría traer un entorno negativo para el oro y los activos de riesgo, beneficiando al dólar frente a las divisas. ANÁLISIS TÉCNICO



USDJPY Las perspectivas del USDJPY se mantienen bajistas. Técnicamente, hemos visto un cruce bajista de las medias móviles simples de 50 y 200 periodos. Esto ya se ha reflejado en un fuerte impulso bajista en medio de las intervenciones del BoJ y aún más por la decisión de tasas de interés de la Fed. Una extensión del impulso bajista podría llevar al dólar/yen hacia los 149.309, con probabilidades de un mayor retroceso hacia los 148.223, si el precio rompe el nivel clave de 149.792, que será el punto crítico a observar tras la decisión. Si bien la expectativa general se mantiene bajista, si el precio se mantiene sobre el soporte clave, podríamos ver una reacción limitada de la divisa frente al dólar, manteniéndose estable entre 151.066 y 149.792. Fuente: xStation 5 Por otra parte, el USDJPY muestra en los osciladores MACD y RSI cierto posicionamiento correctivo al alza.

Fuente: xStation 5 EURUSD Con respecto al EUR/USD, el precio ha mantenido cautela con el soporte clave en 1.08023, generando una directriz trazada por los máximos crecientes de la figura. Si respeta este soporte, podría dirigirse en busca de un nuevo máximo local. Sin embargo, técnicamente los osciladores ofrecen otra perspectiva; recientemente, el indicador MACD ha realizado un cruce a la baja en las medias móviles, señalando que el impulso anterior no fue suficiente para realizar la transición a territorio expansivo. Además, otra señal que refuerza esta idea es la reciente ruptura de la directriz trazada en el RSI, donde esta estructura parece mantener el impulso bajista antes de hacer un movimiento relevante al alza. Por ello, se debe observar muy de cerca la debilidad que pueda mostrar el dólar index.

Fuente: xStation 5 Fuente: xStation 5

