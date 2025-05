Previa de las Minutas de la Fed: Se mantiene el modo “esperar y observar”

La publicación de las minutas de la reunión de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acapara hoy la atención de los inversores, aunque en parte eclipsada por el esperado informe de resultados trimestrales de Nvidia. Aun así, el mercado examinará detenidamente el contenido en busca de señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés en su reunión de mayo, subrayando la creciente incertidumbre económica, originada principalmente por la política comercial estadounidense y los riesgos crecientes tanto para la inflación como para el empleo. Aspectos clave que observarán los mercados: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que las minutas revelen un amplio consenso entre los funcionarios de la Fed para mantener una estrategia de “esperar y observar” — una postura prudente, con decisiones futuras supeditadas a los datos macroeconómicos entrantes.

Los detalles sobre las proyecciones actualizadas de inflación y desempleo para 2025 , que podrían haber sido revisadas al alza, y el debate sobre el impacto de los aranceles en la expansión económica estarán bajo especial escrutinio.

La Fed no tiene prisa por iniciar recortes de tasas ; los mercados descuentan el primer posible recorte recién para el segundo semestre del año , con una primera acción potencial en septiembre.

Las minutas no reflejarán comentarios sobre la reciente rebaja en la calificación crediticia de EE. UU. por parte de Moody’s, ya que ocurrió con posterioridad a la reunión. Los mercados actualmente anticipan un primer recorte en septiembre, con una probabilidad implícita del 77%. Aunque anteriormente se consideraba julio como una posibilidad, la incertidumbre provocada por los aranceles ha retrasado esas expectativas. Las nuevas proyecciones de inflación previstas para junio serán clave para orientar al mercado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Implicaciones para el dólar y Wall Street El dólar estadounidense ha mostrado un comportamiento mixto en las últimas semanas. No obstante, desde inicios de esta semana se observa un cambio: tras los avances recientes del EUR/USD, el par ha retrocedido hacia el nivel de 1.1300. Hoy, el dólar se fortalece ampliamente frente a la mayoría de las divisas, incluida el yen, debido a la creciente preocupación de los inversores por el alza de los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también se mantienen elevados, reflejo de la incertidumbre fiscal. Las diferencias de rendimiento siguen siendo estrechas. Aunque tanto en EE. UU. como en Europa los rendimientos han retrocedido recientemente por una mayor estabilidad, en EE. UU. siguen siendo altos debido a la significativa incertidumbre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si las minutas confirman que la Fed no tiene prisa por recortar tasas, el dólar podría mantener o incluso ampliar su fortaleza reciente. En cambio, cualquier señal de mayor disposición a flexibilizar la política monetaria podría generar presión bajista a corto plazo sobre el USD. El EUR/USD acumula su segunda sesión consecutiva a la baja y prueba el soporte en el límite inferior de su canal alcista reciente. Fuente: xStation5 Impacto en el mercado bursátil Los índices bursátiles de EE. UU. han recuperado una parte significativa de sus pérdidas acumuladas en el año, aunque siguen siendo vulnerables ante la incertidumbre por los aranceles comerciales y la perspectiva de crecimiento económico. Las minutas del FOMC podrían actuar como catalizador de volatilidad a corto plazo. No obstante, el evento clave del día será sin duda la publicación de resultados de Nvidia correspondientes al primer trimestre de 2025. Unos resultados sólidos y un panorama optimista por parte del fabricante de chips probablemente reforzarían la confianza de los inversores en el reciente repunte de Wall Street. Cabe destacar que Nvidia sigue destacándose dentro del grupo de los “Siete Magníficos” como la empresa con métricas de crecimiento y proyecciones más sólidas. El índice Nasdaq 100 (US100) está poniendo a prueba sus máximos recientes, replicando la acción del precio de Nvidia. Fuente: xStation5 ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "