Previa: Decisión de Tasas del Banco de Japón

🚨 En 15 minutos se anunciará la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón. Japón atraviesa un momento económico y político complejo. En el aspecto económico, el crecimiento del PIB anual es negativo (-1%), aunque a nivel trimestral muestra un repunte de 2.9%. La inflación se sitúa en 2.5% y ha mostrado una leve desaceleración en el último mes (-0.3%), mientras que el desempleo se mantiene bajo en 2.4%. Estos datos sugieren una economía estable, pero con desafíos en cuanto al crecimiento sostenible y la estabilidad de precios​ En el contexto político, la reciente pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio Komeito ha introducido una capa adicional de incertidumbre. Esta situación ha generado expectativas de una coalición parcial, lo que podría retrasar decisiones económicas clave y forzar el uso de políticas fiscales expansivas para estabilizar la economía. La inestabilidad política también ha contribuido a la depreciación del yen, que alcanzó mínimos de tres meses frente al dólar, situándose en torno a los 153.22 yenes por dólar Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas del Mercado El mercado no espera un cambio inmediato en la tasa de interés, que actualmente está en 0.25%. Sin embargo, algunos analistas proyectan que el BOJ podría realizar un ajuste en diciembre o enero si la inflación o los salarios muestran una tendencia al alza sostenida. La incertidumbre política tras la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del Partido Liberal Democrático aumenta la presión para que el BOJ adopte una postura de cautela. Además, el yen ha mostrado una fuerte depreciación, lo que podría empujar al Ministerio de Finanzas a intervenir si el dólar-yen alcanza niveles críticos cercanos a 155 o 160​ Fuente: Trading Economics​​​​​​​ Posible Reacción del USD/JPY Si el BOJ mantiene la tasa sin cambios: Es probable que el yen continúe debilitándose frente al dólar, ya que la expectativa de un aumento de tasas podría posponerse. En este escenario, el USD/JPY podría seguir al alza, especialmente si el dólar se fortalece adicionalmente debido a factores externos, como el endurecimiento monetario en EE.UU.

Si el BOJ sorprende con un aumento de tasas: Esto sería un giro inesperado y podría llevar a una apreciación inmediata del yen, impulsando una caída en el par USD/JPY. Los inversores interpretarían esta medida como un compromiso del BOJ con la normalización de la política monetaria, lo cual aumentaría la demanda del yen y reduciría la especulación en su contra. Este contexto de decisiones políticas, inestabilidad económica y posible intervención hace que la decisión de tasas del BOJ sea clave para definir el rumbo de la moneda y del mercado financiero japonés en el corto plazo.



Análisis USD/JPY Tras el colapso del carry trade, que llevó al USD/JPY a descender hacia la región de los 139, el dólar ha mostrado una sólida recuperación frente al yen japonés. Actualmente, el precio ha alcanzado un nivel clave de resistencia en el 61.8% del retroceso de Fibonacci, ubicado en 153.503, un punto crucial para la estructura actual del mercado. Si el precio logra una ruptura sostenida por encima del nivel de 153.503, podría extender su avance hacia la próxima resistencia en 155.046, con un objetivo posterior en la región de 157.271. Sin embargo, si no logra consolidarse por encima de 153.503, es probable que el precio retroceda en busca de soporte en el nivel de 152.491.





"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "