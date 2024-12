Previa del Dato de NFP de EE.UU.

📢 Confira lo que esperar del NFP de noviembre, clave para la Fed, que se publica este viernes 06.12 a las 10:30 (GMT-3). El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de noviembre será crucial para evaluar el estado actual del mercado laboral estadounidense y sus implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Este reporte se produce en un contexto de indicadores mixtos en el mercado laboral y de actividad económica. Aunque las cifras recientes del Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero y el cambio de empleo ADP sugieren una moderación en la creación de empleos, otros indicadores, como la encuesta JOLTS, han mostrado un repunte en las ofertas de empleo, lo que apunta a una resiliencia subyacente en la demanda laboral. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado que la economía sigue sólida, pero advirtió que la lucha contra la inflación aún no ha concluido, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes futuros en la política monetaria. Este informe de empleo será un insumo clave en la próxima reunión de la Fed, especialmente en un momento donde las expectativas del mercado se inclinan hacia recortes graduales de tasas en 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas del mercado

Fuente: xSation 5 Creación de empleos: Se espera un aumento de aproximadamente 195,000 puestos de trabajo en noviembre, en línea con la moderación observada en meses recientes, aunque todavía por encima de los niveles necesarios para mantener estable la tasa de desempleo.

Tasa de desempleo: Se prevé que se mantenga en torno al 4.1% - 4.2%, lo que refleja un mercado laboral ajustado, pero sin signos de un sobrecalentamiento significativo.

Ingresos promedio por hora trabajada: El mercado anticipa un crecimiento interanual del 3.9%%, lo que sería consistente con una desaceleración gradual en las presiones inflacionarias salariales. Perspectivas y escenarios 1. Dato superior a la previsión: Un crecimiento de empleos superior a 200,000, combinado con un aumento en los ingresos promedio por hora por encima del 4.2%, reforzaría la narrativa de un mercado laboral robusto. Esto podría incrementar las probabilidades de que la Fed adopte un enfoque más cauteloso con respecto a los recortes de tasas, impulsando al índice del dólar (USDIDX) al alza y ejerciendo presión sobre los mercados de acciones (US500). El EURUSD probablemente retrocedería debido al fortalecimiento del dólar.

2. Dato inferior a la previsión: Si las nóminas no agrícolas se situaran por debajo de los 100,000 empleos, o si la tasa de desempleo aumentara inesperadamente, los mercados podrían interpretar esto como una señal de debilitamiento económico. Esto aumentaría la probabilidad de recortes de tasas más agresivos en 2024, lo que debilitaría el USDIDX y respaldaría un repunte en el US500, mientras que el EURUSD se fortalecería por la debilidad del dólar. 3. Dato en línea con las expectativas:



Un informe en línea con las previsiones mantendría la narrativa actual de desaceleración moderada, lo que daría margen a la Fed para proceder con recortes graduales en 2024 sin mayores sorpresas en los mercados. Factores clave a monitorear Composición del empleo: El desempeño de sectores clave como manufactura, salud y tecnología, que han mostrado dinámicas mixtas en meses recientes. Dinamismo salarial: Cualquier desviación significativa en los ingresos promedio por hora será clave para medir la presión inflacionaria futura. Contexto económico general: Factores como la guerra comercial y los efectos de los estímulos gubernamentales en sectores estratégicos podrían influir en las expectativas de creación de empleos.



Análisis Técnico



¿Cómo ha reaccionado el NFP anteriormente? Los días de publicación de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) históricamente presentan un aumento en la volatilidad debido a la importancia de este indicador en la política monetaria y en las expectativas económicas. Analizando la desviación estándar de las últimas sesiones de NFP, se observa una disminución gradual de la volatilidad diaria. En las dos últimas publicaciones, el rango intradía ha sido menor que el promedio histórico, lo que sugiere un cambio temporal en el comportamiento del mercado. Sin embargo, esta aparente disminución no implica falta de oportunidades. El mercado ha mostrado una tendencia a repetir patrones característicos en estos días, como movimientos iniciales bruscos seguidos de consolidaciones o retrocesos hacia niveles clave antes de una segunda oleada de volatilidad. Dado este contexto, la sesión actual podría brindar oportunidades óptimas para trading, especialmente si se respetan niveles técnicos relevantes. La clave será identificar el primer movimiento significativo y aprovechar posibles retrocesos o continuaciones alineadas con la tendencia principal. La combinación de niveles clave como soporte/resistencia y el uso de estrategias de gestión de riesgo será crucial para operar eficazmente en estas condiciones. USDIDX y US500 M1 last NFP El reporte de Nóminas No Agrícolas (NFP) impulsó significativamente al S&P 500, con un alza del 0.76%, reflejando el optimismo del mercado accionario sobre las expectativas de una política monetaria menos restrictiva. Paralelamente, el Dólar Index (USDIDX) también subió un 0.14%, pero con menor intensidad, lo que sugiere una respuesta positiva aunque más cautelosa respecto al dólar. La divergencia en la magnitud de los movimientos evidencia que los inversores ven el reporte como favorable para el riesgo, con el S&P beneficiándose más claramente que el USD, el cual respondió a expectativas más contenidas. US500 M15



El US500 se ubica actualmente en 6102, mostrando un rompimiento alcista de una zona de resistencia clave en 6100, lo que podría indicar continuidad en el impulso. Las medias móviles (EMA 100 y 200) mantienen una pendiente positiva, reforzando la tendencia alcista. Escenario alcista: Si el precio se consolida por encima de 6100, podría buscar la zona de 6115 como próximo objetivo. Un punto de entrada sería en un pullback hacia 6100 con soporte confirmado.

Escenario bajista: Si el precio no logra mantenerse por encima de 6100, podría retroceder hacia 6089.8, con un quiebre adicional hasta los 6067.4 como nivel crítico.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "