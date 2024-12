Previa para la Decisión de Tasas del Banco de México 19.12.2024

El mercado espera que el Banco de México reduzca la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.25% a 10%, durante la reunión de política monetaria de hoy, 19 de diciembre de 2024. Este recorte se da en un contexto de ligera depreciación del peso mexicano, que perdió un 1.5% frente al dólar en el último mes, consolidándose por encima de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, la presión cambiaria ha sido parcialmente mitigada desde ell diálogo entre Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump, en el que se discutieron esfuerzos conjuntos para frenar el ingreso de drogas e inmigrantes ilegales a EE.UU., además de las tensiones sobre aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Análisis del Entorno Económico 1. Política Monetaria de la Reserva Federal (Fed) La Reserva Federal redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos, ubicándola en 4.25%, en línea con las expectativas del mercado, mientras revisaba profundamente sus proyecciones económicas. La Fed anticipa una inflación más alta en 2025, con el PCE general y subyacente alcanzando 2.5%, y ajustó su objetivo de inflación al 2027, indicando una postura más cautelosa respecto a futuros recortes. Aunque prevé dos recortes de tasas el próximo año y otros dos en 2026, también elevó ligeramente la previsión de crecimiento del PIB a 2.1% y ajustó a la baja la tasa de desempleo al 4.3%, reflejando un tono más agresivo. Durante su conferencia, Jerome Powell enfatizó la necesidad de prudencia ante el riesgo de un repunte inflacionario, destacando que el logro del objetivo inflacionario podría tomar más de 1-2 años. En este contexto, el dólar ha mostrado un fortalecimiento significativo, reflejando la respuesta del mercado a las señales de política monetaria restrictiva. 2. Inflación en México

En noviembre de 2024, la inflación general en México se ubicó en 4.55% anual, marcando un aumento respecto al 4.38% de octubre, pero una ligera disminución frente al 4.64% de septiembre y al 4.62% de agosto. Este comportamiento refleja una volatilidad moderada, impulsada principalmente por los componentes no subyacentes, que registraron un alza del 7.60% anual. Dentro de este rubro, los precios de los productos agropecuarios y los energéticos tuvieron una contribución significativa, con aumentos de 10.74% y 5.25%, respectivamente. Factores estacionales, como el fin de los subsidios a las tarifas eléctricas en algunas regiones, continuaron presionando los precios al alza en el corto plazo. En contraste, la inflación subyacente mostró una tendencia de desaceleración al ubicarse en 3.58% anual en noviembre, comparada con 3.70% en octubre y 3.82% en septiembre, lo que indica una moderación sostenida en este componente durante los últimos meses. Los servicios, especialmente relacionados con vivienda y alimentación fuera del hogar, mantuvieron su crecimiento, mientras que las mercancías presentaron una caída mensual de -0.27%, ayudando a limitar el alza de la inflación subyacente. Esta dinámica evidencia un panorama mixto, donde los factores externos, como la volatilidad de los precios energéticos, y los internos, como las decisiones de política monetaria del Banco de México, seguirán siendo determinantes para las expectativas inflacionarias a corto y mediano plazo 3. Tipo de Cambio y Volatilidad

Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el tipo de cambio en México ha mostrado una depreciación significativa del peso frente al dólar, reflejando la incertidumbre generada por posibles cambios en las políticas comerciales y migratorias entre ambos países. Los mercados reaccionaron anticipando un endurecimiento en las relaciones bilaterales, especialmente por la retórica proteccionista de Trump y su promesa de revisar acuerdos como el T-MEC. Además, factores como el fortalecimiento del dólar, impulsado por expectativas de recortes fiscales y mayores tasas de interés en Estados Unidos, han aumentado la presión sobre el peso. Sin embargo, el impacto exacto dependerá de las medidas concretas que implemente la nueva administración y su efecto en los flujos comerciales y de inversión entre ambas naciones. Expectativas del Mercado El mercado tiene altas expectativas de que el Banco de México reduzca su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.25% a 10% durante la reunión de política monetaria de hoy, 19 de diciembre de 2024. Este movimiento se alinea con el contexto actual de moderación inflacionaria en México y la reciente depreciación del peso mexicano. Este entorno mixto refuerza la necesidad de una política monetaria cautelosa por parte de Banxico, considerando tanto los riesgos externos como las condiciones internas. Posible Reacción del Mercado Recorte de 25 puntos básicos y tono cauteloso:

Un recorte acompañado de un mensaje de cautela podría llevar a una ligera depreciación del peso, reflejando expectativas de un ritmo más lento en futuros recortes. La curva de rendimientos podría ajustarse moderadamente a la baja. Recorte de 25 puntos básicos y guía más flexible:

Una postura más flexible respecto a futuros recortes podría generar mayor presión bajista sobre el peso, especialmente si el mercado percibe que Banxico acelerará el ciclo de recortes ante presiones externas. Pausa en la tasa:

Mantener la tasa en 10.25% daría soporte al peso, provocando una posible apreciación en el corto plazo. La curva de rendimientos podría moverse al alza, reflejando una política más restrictiva de lo esperado. Incremento de 25 puntos básicos:

Un alza inesperada a 10.50% podría fortalecer el peso de inmediato, indicando mayor preocupación de Banxico por la inflación y la volatilidad, aunque podría impactar negativamente en el consumo interno. Análisis Técnico USDMXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.4061, consolidando tras un impulso alcista que alcanzó el nivel de extensión de Fibonacci del 161.8% en 20.4262 y generó un retroceso hacia niveles de soporte cercano al 100% de Fibonacci (20.3098). El RSI está indicando neutralidad, mientras que el ADX muestra una tendencia débil. Escenario alcista: Si el precio supera los 20.4262, podría dirigirse hacia 20.4982 (extensión del 200%) y posteriormente a 20.6147 (261.8%). Un punto de entrada sería una ruptura clara de 20.4262 con aumento en el volumen. Escenario bajista: Si el precio pierde el soporte de 20.3546 (123.6%), podría buscar los niveles de 20.3098 y 20.2378 (61.8% de Fibonacci). Un punto de entrada sería una confirmación bajista por debajo de 20.3546.



