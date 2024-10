Previa PMI China Septiembre

📊 En 15 minutos se publicarán los datos del PMI de China para septiembre. El mercado tiene una previsión clave en el PMI manufacturero de 49.5, justo por debajo del umbral de expansión (50), y un PMI de servicios esperado en 51.5. Estos indicadores son cruciales para medir la salud económica de China, y esta publicación toma mayor relevancia tras los recientes anuncios de intervención económica por parte del Banco Popular de China (PBOC), que ha lanzado estímulos significativos para reactivar la economía. Los datos del PMI serán observados de cerca para evaluar si las medidas anunciadas comienzan a generar una mejora en el sector manufacturero, que ha estado en contracción. Un PMI manufacturero por debajo de 50 indicaría que el sector sigue debilitado, mientras que un aumento en el PMI de servicios podría sugerir una reactivación más fuerte en el sector no manufacturero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué se puede esperar? Si los datos cumplen o superan las expectativas, podría verse una mejora en activos relacionados con la economía china, como el índice CHN.cash o el Cobre, ya que ambos están estrechamente ligados al rendimiento económico del país. Un PMI mejor de lo esperado podría fortalecer la confianza en la recuperación de China, impulsando el precio del cobre, un metal clave para medir la actividad industrial global. Por el contrario, un PMI manufacturero más débil podría alimentar preocupaciones sobre la efectividad de las recientes medidas del PBOC y retrasar las expectativas de recuperación económica, lo que afectaría negativamente a estos activos.

Análisis CHN.CASH (Intervalo H1) Tras el repunte del +15% durante la semana, China ha desarrollado una estructura alcista sólida. Se ha observado una acumulación en el nivel del 238% de Fibonacci, lo que sugiere una base de soporte en este rango. El análisis del indicador RSI muestra que el precio alcanzó un máximo durante el primer repunte en el nivel de los 7050. Sin embargo, actualmente se identifica una divergencia bajista en el RSI, lo que podría indicar una posible desaceleración del impulso alcista. Si los próximos datos son positivos para el índice, el precio podría extender su impulso alcista hacia el nivel de los 7662. Por otro lado, si los datos son interpretados de manera negativa por los inversores, el precio podría experimentar una corrección mayor, con los soportes clave identificados en los niveles de 7050 y 6729.

Fuente: xStation5.

Análisis COPPER (Intervalo H1) Los precios del cobre han mostrado un comportamiento alcista ante las expectativas de una recuperación económica en China, el mayor consumidor mundial de este metal. Técnicamente, el precio ha mantenido su tendencia alcista sin mostrar señales de divergencia bajista en el RSI, lo que indica que el impulso sigue intacto. Actualmente, el cobre se consolida por encima de un soporte clave en los 9964. Si los datos económicos de China se interpretan como positivos, es probable que el cobre continúe su repunte, con un objetivo hacia la resistencia en los 10394. No obstante, si los datos resultan negativos, el precio podría perder el soporte en 9964, lo que llevaría a una corrección hacia los niveles de 9640-9739.

Fuente: xStation5.



