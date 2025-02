Previa Resultados Q2 de Microsoft

📊 ¿Qué esperar de los resultados trimestrales de Microsoft? Microsoft Presenta Resultados del Cuarto Trimestre Fiscal de 2024 Informe de Resultados Hoy, Microsoft (MSFT.US) presentará su informe de resultados trimestrales, tras el cierre de la sesión bursátil de Wall Street. Los analistas prevén una desaceleración en el crecimiento de los ingresos totales, con una disminución notable en los tres segmentos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nube Inteligente: Podría ver su crecimiento interanual caer por debajo del 20%, marcando un cambio significativo tras cuatro trimestres consecutivos de aceleración.

Productividad y Procesos Comerciales

Nueva Informática Personal Se espera además un deterioro en la rentabilidad comparado con el mismo período del año anterior, con márgenes brutos, operativos y netos proyectados a la baja. No obstante, Microsoft podría mantener un crecimiento positivo en términos de ingresos brutos, operativos y netos. Impacto en el Nasdaq 100 (US100) El impacto de estos resultados en el índice Nasdaq 100 podría ser considerable. Microsoft, siendo una de las mayores compañías en este índice, puede influir significativamente en su rendimiento general. Una desaceleración en los ingresos y un deterioro en la rentabilidad podrían generar una respuesta negativa del mercado, afectando no solo a las acciones de Microsoft, sino también a otras empresas tecnológicas. Factores Clave: Flujo de Caja Libre: Se espera una caída del 5%, impulsada por un aumento masivo en los gastos de capital relacionados con IA. Esto podría ser visto con cautela por los inversores, generando volatilidad en el índice.

Gasto en IA y Rendimiento de la Nube: Un aumento sustancial en los gastos de capital destinado a IA, si no cumple con las expectativas, podría provocar una reacción negativa en las acciones de Microsoft.

Ingresos de Office: Los inversores estarán atentos al rendimiento en este segmento.

Incidente con CrowdStrike y Perspectivas para el Año Fiscal 2025: Aunque menor, el reciente incidente con CrowdStrike y las perspectivas futuras serán aspectos clave a observar. Si Microsoft proporciona una orientación conservadora, podría influir en la percepción del mercado sobre su crecimiento futuro, impactando potencialmente el rendimiento del Nasdaq 100 en el corto plazo. El US100 ha retrocedido bastante durante el dia, debido a las fuertes caidas de Nvidia que cae cerca de un 6% en el climax de la sesión. Sin embargo ahora puede recuperar el espacio intentando buscar algun movimiento fuera del canal bajista que se encuentra actualmente el Nasdaq. La siguiente resistencia clave seran los 19780, mientras que una caida del indice podria llevar al precio hacia los 18212.

