Problemas para Trump con su guerra arancelaria

Wall Street cerró ayer en números rojos antes del informe de resultados de Nvidia (S&P 500: -0,56%, DJIA: -0,58%, Nasdaq: -0,51%, Russell 2000: -1,08%). Sin embargo, los resultados que confirman una fuerte demanda de IA están impulsando un repunte del 1,3% en los futuros de índices estadounidenses. Nvidia se dispara Nvidia (NVDA.US) sube casi un 5% en las operaciones fuera de horario tras la publicación de sus sólidos resultados. En el primer trimestre de 2025, los ingresos de la compañía aumentaron un 69% interanual, hasta los 44.100 millones de dólares, mientras que los beneficios por acción (BPA) superaron el consenso de Wall Street (0,81 dólares frente a los 0,73 dólares previstos). La compañía prevé un aumento del margen bruto del 61% al 72% en el segundo trimestre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las señales positivas de los aranceles y Nvidia han generado euforia en los mercados de Asia-Pacífico. Las mayores subidas se observan en Corea del Sur (Kospi: +1,8%), Japón (Nikkei 225: +1,67%) y China (HSCEI: +1,3%). Australia también se encuentra en positivo (S&P/ASX 200: +0,2%), mientras que India experimentó una ligera corrección (Nifty 50: -0,1%). Algunas de las mayores subidas se registran en las acciones chinas relacionadas con procesadores, después de que la administración Trump ordenara a los principales proveedores de semiconductores y electrónica que redujeran los envíos a China. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó por unanimidad la mayoría de los aranceles introducidos por Donald Trump, dictaminando que se habían promulgado ilegalmente mediante una ley de emergencia. El veredicto se centra principalmente en el arancel global del 10%, los aranceles a China y los llamados aranceles al fentanilo (a China, Canadá y México). La única vía para revalidar los aranceles sería una apelación exitosa por parte de la administración Trump. Bancos centrales Las actas de la última reunión de la Fed, publicadas ayer, confirman que la institución se encuentra en una buena posición con los tipos de interés actuales para responder a cualquier factor de riesgo que pueda surgir en los datos futuros. El riesgo de una inflación rígida es elevado debido a la política comercial estadounidense, cuya magnitud e incertidumbre han estado lastrando al dólar. Otros mercados Mercado Forex: El dólar estadounidense se fortalece frente a todas las divisas del G10 tras la noticia de la resolución arancelaria (USDIDX: +0,43%). Las mayores pérdidas se observan en las divisas tradicionales de refugio seguro: el franco suizo (USD/CHF: +0,68%), el yen (USD/JPY: -0,7%) y el euro (EUR/USD: -0,43%, hasta 1,124). Materias primas: La resolución arancelaria también está impulsando al petróleo, que recientemente ha estado bajo presión debido al exceso de oferta en medio de las preocupaciones económicas mundiales. Los futuros del Brent y el WTI amplían sus ganancias un 1,5% y un 1,6%, respectivamente, mientras que los futuros del gas natural también cotizan en positivo (+0,45%). Sin embargo, el oro se está corrigiendo (-0,6%, hasta los 3267 dólares por onza). Mercado de criptomonedas: Se observa un optimismo generalizado. Bitcoin sube un 0,3% hasta los 107.700 dólares, mientras que Ethereum sube un 3,6% hasta los 2.730$. También se observan ganancias en los contratos de Sushi (+4,8%), Apecoin (+3,8%), Dogecoin (+2,5%), Polygon (+2,3%) y Chainlink (+1,1%).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "