Dentro de las principales economías mundiales, existen infinidad de empresas que cotizan en bolsa. Algunas de ellas son marcas que todos conocemos, como por ejemplo Coca Cola
, Volkswagen
, Tesla
o Apple
, y otras son menos conocidas como la comercializadora de materias primas Glencore o la química alemana BASF. Dentro de este universo casi infinito, pocas empresas han llegado a ser tan relevantes como actualmente lo es la tecnológica estadounidense Nvidia
. Su liderazgo en el sector de los semiconductores ha hecho que en estos momentos sea una de las principales compañías del planeta por ingresos y por capitalización bursátil, lo que convierte a sus acciones en una alternativa interesante para los inversores.
¿Qué es Nvidia?
Nvidia es una empresa estadounidense fundada en 1993 que se dedica a la fabricación y desarrollo de semiconductores. La empresa, dirigida desde su fundación por el multimillonario taiwanés Jensen Huang, está especializada en el diseño de unidades de procesamiento de gráficos, programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento
, así como unidades de sistema en chip (SoC) tanto para dispositivos móviles como para el mercado automotriz. Además, Nvidia es líder mundial en diseño y creación de dispositivos controlados por inteligencia artificial.
Actualmente, Nvidia es una de las corporaciones tecnológicas más relevantes del planeta
y sus productos son ampliamente utilizados en el mundo de la tecnología retail, automoción, arquitectura, investigación científica, ingeniería, entretenimiento (principalmente videojuegos) y construcción.
El gran rendimiento bursátil que ha tenido Nvidia en los últimos años ha venido dado por el valor añadido de los productos que diseña y vende, así como por la gran relevancia que los inversores están otorgando a la inteligencia artificial
y al papel que va a desempeñar en ella Nvidia, tanto ahora como en un futuro próximo.No son pocos los que afirman que, en el campo de los microchips y semiconductores, ocupa una posición de liderazgo destacada
.
Nvidia en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?
Nvidia debutó en Bolsa el día 22 de enero de 1999, tan solo 6 años después de su fundación. Desde el año 2001, Nvidia forma parte del índice S&P500
. Además, la compañía se unió al índice Nasdaq 100
en 2005.
¿Cuáles han sido los últimos resultados de Nvidia?
Dada la relevancia de Nvidia en el mundo actual y su desempeño bursátil, las publicaciones trimestrales de los resultados de la compañía causan gran expectación
. En los resultados publicados en febrero de 2024, correspondientes al ejercicio 2023, Nvidia arrojaba un beneficio de 29.760 millones de dólares, multiplicando por 6 los beneficios obtenidos en el año 2022.
Comprar acciones de Nvidia
Comprar acciones de Nvidia es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta en el bróker XTB, entrar en tu APP o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de Estados Unidos, seleccionar el nombre de Nvidia (o el ticker NVDA.US). Seguidamente debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar o introducir el importe que deseas invertir. Lógicamente para ello tendrás que tener en cuenta el capital disponible que tienes en tu cuenta de XTB y el precio al que cada acción de Nvidia está cotizando en estos momentos.
Es importante señalar que comprar acciones de Nvidia con XTB no conlleva ningún coste de transacción siempre y cuando inviertas 100.000 € al mes o menos
. Superado este umbral, el coste será de 0,2% con un mínimo de 10 €. En cuanto a comisiones de custodia, tampoco pagarás nada siempre y cuando el total de tu cartera sea 250.000 € o menos. Esto es especialmente interesante para aquellos inversores cuyo horizonte de inversión es el largo plazo.
En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de Nvidia, como todos estos títulos estadounidenses, cotizan en dólares
. Esto significa que, si tu cuenta de XTB está en dólares, no pagarás comisiones de tipo de cambio. Si tu cuenta está en euros o en otra divisa diferente al dólar, el coste será de 0,5% del total de la transacción.
¿Cuál es el precio de las acciones de Nvidia?
Actualmente el precio de las acciones de Nvidia supera los 100 dólares por acción. Si vamos a invertir en Nvidia o en cualquier otra acción, es muy importante saber que el precio fluctúa de forma diaria
, dependiendo de los movimientos de los mercados en general y de las expectativas que los inversores tienen sobre Nvidia en particular.
¿Reparte dividendos Nvidia?
Nvidia paga un dividendo
de unos 40 céntimos de dólar por acción repartidos cuatro veces al año. Eso sí, es importante destacar que la mayoría de inversores prestan más atención a las posibles revalorizaciones que a los pagos de dividendos
. Por lo tanto, los inversores presentes en Nvidia y en la gran mayoría de grandes empresas tecnológicas suelen tener en cuenta no tanto el dividendo, sino las favorables perspectivas de crecimiento de los rendimientos futuros.