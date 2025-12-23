Producción industrial de EE. UU. supera levemente expectativas

- La producción industrial de EE. UU. sorprende levemente al alza, confirmando resiliencia del sector y respaldando una Fed aún cauta.
Estados Unidos – Producción industrial (octubre)
-
Tasa de utilización de la capacidad: 76,0% (Esperado: 75,9%; Anterior: 75,9%)
-
Producción industrial (m/m): +0,2% (Esperado: +0,1%; Anterior: +0,1%)
-
Producción manufacturera (m/m): 0,0% (Anterior: 0,0%)
La industria de Estados Unidos logró mejorar levemente su tasa de utilización de capacidad y la producción industrial total, en comparación con las expectativas.
La mayor sorpresa se registró en términos interanuales. La producción interanual aumentó 2,2%, y el dato previo fue revisado al alza a 1,9% (desde 1,62%).
La producción manufacturera se mantiene estancada, en línea con lo esperado.
La reacción del mercado a los datos fue moderada.
EUR - USD (M1)
Fuente: xStation5
____________
