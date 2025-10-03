Leer más
Publicación de los PMIs en las economías de la zona euro 📌

Los PMIs dan un respiro en Europa y contribuyen a mantener los principales parqués bursátiles teñidos de verde.

Los PMIs dan un respiro en Europa y contribuyen a mantener los principales parqués bursátiles teñidos de verde.

PMI de septiembre en España

HCOB PMI de Servicios de España: real: 54,3; pronóstico: 53,3; anterior: 53,2.


PMI de septiembre en Italia

HCOB PMI Compuesto de Italia: real: 51,7; anterior: 51,7.
HCOB PMI de Servicios de Italia: real: 52,5; pronóstico: 51,5; anterior: 51,5.


PMI de septiembre en Francia

HCOB PMI de Servicios de Francia: real: 48,5; pronóstico: 48,9; anterior: 49,8.
HCOB PMI Compuesto de Francia: real: 48,1; pronóstico: 48,4; anterior: 49,8.


PMI de septiembre en Alemania

PMI de servicios de Alemania (HCOB): real: 51,5; pronóstico: 52,5; anterior: 49,3.
PMI compuesto de Alemania (HCOB): real: 52,0; pronóstico: 52,4; anterior: 50,5.


PMI de septiembre en la Eurozona

PMI compuesto de la eurozona (HCOB): real: 51,2; pronóstico: 51,2; anterior: 51,0.
PMI de servicios de la eurozona (HCOB): real: 51,3; pronóstico: 51,4; anterior: 50,5.

Los servicios están manteniendo a flote la recuperación de la Eurozona: la actividad se aceleró en septiembre gracias a un incremento en los nuevos pedidos, lo que dejó el PMI de servicios de la Eurozona en 51,3 y el compuesto en 51,2, lo que la previsión inmediata de HCOB traduce en aproximadamente un crecimiento del PIB intertrimestral del 0,4 %. El repunte es amplio pero desigual: España superó la tendencia (servicios 54,3), Italia se mantuvo estable en expansión (servicios 52,5; compuesto 51,7) y Alemania volvió a crecer (servicios 51,5; compuesto 52,0), mientras que Francia se deslizó aún más hacia la contracción (servicios 48,5; compuesto 48,1). Las presiones sobre los precios en los servicios se aliviaron un poco, todavía por encima de los promedios a largo plazo, pero por debajo de los de agosto, lo que refuerza el argumento de los miembros del BCE contra los recortes adicionales a corto plazo.

Cotización del euro-dólar

 

Fuente : Plataforma de XTB

 

