¿Puede el gas natural europeo repetir un rally como el de 2021?

El gas natural europeo vuelve a encontrarse en una zona decisiva. Después de alcanzar el objetivo de 63 euros por megavatio hora que habíamos marcado, la cotización rompió a la baja y desarrolló un retroceso de corto plazo especialmente limpio en el gráfico de cuatro horas. Posteriormente ofreció dos nuevos movimientos bajistas tras poner a prueba el soporte perdido, aunque ahora el precio comienza a recuperar terreno.

Las diferencias frente al rally de 2021

La comparación con 2021 resulta inevitable, pero debe manejarse con cuidado. Aquel rally estuvo provocado por la combinación de almacenamientos reducidos, recuperación de la demanda tras la pandemia, menor llegada de GNL y caída de los suministros rusos. La Agencia Internacional de la Energía calcula que las entregas rusas por gasoducto descendieron un 25% interanual durante el cuarto trimestre de 2021. El mercado llegó al invierno sin margen para absorber nuevos problemas y el precio terminó disparándose.

La situación actual es diferente, aunque vuelve a reunir algunos ingredientes potencialmente explosivos. Los almacenamientos europeos se encuentran aproximadamente al 55,9% de su capacidad, frente a una media estacional cercana al 75%. Europa ha recuperado terreno desde el 28% con el que comenzó la temporada de inyección, pero todavía necesita añadir unos 24 puntos porcentuales para alcanzar el nivel del 80% que las autoridades consideran suficiente para afrontar el próximo invierno.

Ormuz y la oferta mundial de GNL

El problema no es únicamente cuánto gas debe comprar Europa, sino dónde podrá conseguirlo. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz interrumpió una ruta que antes del conflicto concentraba casi el 20% del suministro mundial de GNL. Entre marzo y junio, las exportaciones de Qatar y Emiratos Árabes Unidos disminuyeron en unos 35.000 millones de metros cúbicos respecto al mismo periodo del año anterior.

Parte de esta caída ha sido compensada por otros productores. La AIE calcula que la producción de GNL fuera del golfo Pérsico aumentó cerca de un 18%, aproximadamente 27.000 millones de metros cúbicos, durante esos cuatro meses. Los nuevos proyectos de Norteamérica, África y Australia podrían aportar cerca de 50.000 millones durante el conjunto de 2026. Esta oferta adicional constituye la principal diferencia respecto a 2021 y reduce, por ahora, la probabilidad de una subida completamente descontrolada.

Sin embargo, el problema catarí no desaparecerá simplemente con la reapertura de Ormuz. Los daños sufridos por dos trenes de licuefacción han retirado alrededor de 17.400 millones de metros cúbicos anuales de capacidad. QatarEnergy estima que su reconstrucción podría necesitar entre tres y cinco años y ha declarado fuerza mayor sobre contratos destinados, entre otros mercados, a Italia y Bélgica.

Europa tiene comprometidos aproximadamente 21.500 millones de metros cúbicos de GNL catarí para 2026. ACER calcula que sus necesidades de compra en el mercado spot rondarían los 40.000 millones de metros cúbicos en condiciones normales, pero podrían aumentar hasta 56.000 millones si la oferta catarí permanece fuera del mercado durante buena parte del año.

La competencia entre Europa y Asia

A ello se suma la competencia asiática. Entre marzo y junio, el GNL asiático cotizó con una prima media de unos 2,1 dólares por millón de BTU frente al TTF, favoreciendo el desvío de cargamentos flexibles hacia Asia. El precio spot asiático promedió 17,5 dólares durante el segundo trimestre, mientras el TTF se situó cerca de 16 dólares.

Goldman Sachs ha elevado sus previsiones para el TTF desde 41 hasta 60 euros por megavatio hora durante el resto del tercer trimestre y desde 40 hasta 53 euros para el cuarto. El banco considera que la normalización de las exportaciones del golfo Pérsico será más lenta de lo previsto inicialmente.

El posicionamiento de los fondos

El posicionamiento refleja esta preocupación. La última lectura semanal disponible de ICE muestra que los fondos aumentaron su posición neta compradora en aproximadamente 65 TWh, hasta unos 247 TWh. Se trata de una apuesta claramente alcista, pero también de un posible freno:

cuanto más cargado se encuentra el mercado de posiciones compradoras, mayor es el riesgo de correcciones violentas ante cualquier mejora geopolítica.

Niveles técnicos clave para el TTF

Desde el punto de vista técnico, el contrato cercano se mueve alrededor de 60 euros. El soporte marcado en 59,60 es la clave a corto plazo. Si la cotización se queda por encima de esta zona y consigue mantenerla, la estrategia de corto plazo volvería a centrarse en buscar retrocesos alcistas.

La verdadera confirmación de una tendencia alcista de mayor recorrido exigiría superar la zona de consolidación comprendida entre 63 y el máximo de 64,46 euros. Por encima de 64,46, los retrocesos posteriores podrían interpretarse como oportunidades de continuidad dentro de una estructura nuevamente alcista. Por debajo de 59,60, en cambio, la recuperación seguiría siendo frágil y aumentaría el riesgo de nuevas correcciones.



Fuente: xStation5

¿Puede repetirse el rally?

¿Puede repetirse un rally como el de 2021? Es posible, pero todavía no constituye el escenario central. Europa dispone de más capacidad de regasificación, nuevos proyectos están aumentando la oferta mundial y la AIE espera que la demanda europea caiga más de un 2% durante 2026. Sin embargo, los almacenamientos son bajos, Qatar tardará en recuperar toda su producción y Europa compite directamente con Asia por cada cargamento disponible. El riesgo fundamental existe; ahora el gráfico debe confirmarlo por encima de 64,46.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.