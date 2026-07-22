¿Puede la plata seguir subiendo?

La plata (SILVER) vuelve a los US$60 por onza empujada por dos fuerzas que rara vez conviven con tanta claridad, y que apuntan en direcciones opuestas. Por un lado, la escalada geopolítica en Medio Oriente reactivó el apetito por activos refugio y llevó al metal a su nivel más alto desde el 10 de julio, por otro, el mismo factor que sostiene al precio, un petróleo caro que aviva los temores de inflación, refuerza la expectativa de que la Fed mantenga la política monetaria restrictiva. El resultado es un rebote genuino, pero con un techo visible.

El refugio y el cobre reactivan la demanda

Los inversionistas institucionales estarían saliendo de la renta variable para refugiarse en activos tangibles luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre nuevos ataques contra Irán y prometiera represalias si los hutíes, respaldados por Teherán, interrumpen el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Irán respondió que ampliará sus ataques a objetivos estadounidenses y aliados en la región si Washington golpea sus instalaciones nucleares. En ese clima, la plata capta flujos como cobertura frente a la incertidumbre.

Sin embargo, a diferencia del oro, la plata tiene un componente industrial fuerte, y ahí es donde está marcando la diferencia. El metal está superando al oro porque combina la demanda de refugio con una mejora de sentimiento en los metales industriales, apoyada en el avance del cobre. Ese doble carácter, monetario e industrial, explica por qué la plata rebota con más fuerza que el resto del complejo, con un salto de hasta 5% en la sesión, el mayor en más de cinco semanas y tras dos semanas de pérdidas.

Conviene, eso sí, dimensionar el punto de partida, dado que la guerra entre Estados Unidos e Irán puso fin a un mercado alcista de varios años en los metales preciosos. Desde su máximo efímero por encima de US$120, la plata ha perdido más de la mitad de su valor, de modo que el regreso a US$60 es una recuperación parcial dentro de un daño técnico considerable.

La Fed restrictiva pone un techo al metal

El petróleo elevado alimenta los temores de inflación y mantiene vivas las expectativas de que la Fed endurezca su postura, un escenario que penaliza a los activos sin rendimiento como la plata. El presidente del organismo, Kevin Warsh, ha insistido en que la inflación sigue siendo la principal preocupación del banco central, y varios funcionarios han respaldado ese tono cauto en las últimas semanas.

Aunque se espera que la Fed deje la tasa de referencia sin cambios en la reunión de la próxima semana, la herramienta FedWatch de CME asigna más de 55% de probabilidad a un alza de al menos 25 puntos base en septiembre. Con rendimientos reales presionando al alza, el costo de oportunidad de mantener un metal que no paga intereses se encarece, lo que acota el margen de subida por mucho que el flujo de refugio empuje en sentido contrario. Es la tensión que define al activo hoy, y la que un solo dato macroeconómico podría inclinar hacia cualquier lado.

Análisis técnico

El gráfico diario muestra a la plata en 59.921, todavía por debajo de sus dos medias móviles principales, la SMA50 y la SMA200, ambas actuando como resistencia y confirmando el sesgo bajista de mediano plazo dentro del canal descendente que arrastra al metal desde el máximo de enero. El RSI se ubica en zona neutral sin señales de agotamiento, mientras que el ADX apunta a una tendencia que ha perdido definición.

La resistencia inmediata está en 63.413, seguida de la directriz bajista y la zona de 71.407, en tanto que el soporte relevante se sitúa en 55.470 y, más abajo, en 48.418.

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 4 horas el panorama de corto plazo es más constructivo, el precio en 59.897 opera por encima de la SMA de 50, que oficia de soporte, y ataca la SMA de 200 como primera resistencia. El RSI avanza hacia la zona de sobrecompra sin alcanzarla, y el MACD positivo respalda el impulso comprador. El sesgo resultante es de rebote técnico dentro de una estructura mayor bajista, la plata necesita recuperar primero la SMA de 200 de 4 horas y luego superar los 63.413 para validar una recuperación más sólida, mientras que la pérdida de 55.470 reabriría el camino hacia el soporte de 48.418.

Fuente: xStation5.