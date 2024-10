¿Qué esperar de la decisión del BOJ❓

El moderado recorte de las tasas en los EE. UU. ha sacudido el ánimo en la economía global. Mientras que los mercados monetarios habían estado apostando con razón por un recorte más decisivo de 50 puntos básicos, los economistas encuestados por Bloomberg se encontraron contra todo pronóstico, optando en gran mayoría por el estándar de 25 puntos básicos. Con la tensión parcialmente liberada en los EE. UU., todas las miradas se están centrando en el Banco de Japón, que se dispone a hacer su anuncio de política mañana. ¿Qué esperar del BoJ? Se espera ampliamente que el Banco de Japón deje su tasa de política sin cambios, con una tasa objetivo que se mantendrá en su nivel actual del 0,25 por ciento. El mercado monetario confía actualmente en que el BoJ se mantendrá en el camino correcto con sus tasas actuales, lo que deja casi sin margen para cualquier cambio en la política. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados monetarios están descontando una probabilidad del 1% de un recorte de las tasas, lo que prácticamente indica que no habrá cambios en la política en la próxima reunión. Fuente: xStation5 Ueda no tan agresivo Una reciente e inesperada subida de tasas en Japón provocó una ansiedad generalizada en los mercados financieros, debido al brusco giro de la política monetaria en Japón y Estados Unidos. Aunque los datos laborales de julio ejercieron una presión significativa sobre la Fed para que recortara las tasas de interés de forma más agresiva, Ueda, del BoJ, subrayó la disposición del banco central a subir las tasas de interés si la inflación sigue subiendo. Sin embargo, a pesar de que el IPC de julio estuvo ligeramente por encima de las expectativas (2,9%, exp.: 2,7%, anterior: 2,8%), hay un firme consenso de que el BoJ pospondrá los posibles ajustes a lo largo del año, ya que primero quiere ver los efectos de la reciente subida de 0,15 puntos básicos. Las tasas de interés en Japón están en su nivel más alto en 16 años. La política monetaria del BoJ ya ha reducido la inflación desde sus máximos recientes, mientras que las próximas lecturas del IPC siguen siendo cruciales para realizar ajustes adicionales en la política. Fuente: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

En este momento, el mercado está descontando que el BoJ aumentará las tasas de interés en 22 puntos básicos durante los próximos 12 meses. Esto significa que las tasas de interés efectivas se mantendrán en la región del 0,25% en el corto plazo. Esto podría resultar en una renovada presión a la baja sobre el yen en el largo plazo contra los bancos (y las monedas que representan) que mantienen políticas "más agresivas". Fuente: Bloomberg Finance L.P. El USD-JPY sube a pesar del recorte de 50 puntos básicos de la Fed Las expectativas moderadas sobre la política del BoJ han ayudado al dólar a sube frente al yen, mientras se aprecia frente a todas las demás monedas principales. Podríamos esperar una posible reversión alrededor de la tasa 143-143,100 una vez que la decisión del banco central de Japón se asimile y los datos del IPC establezcan el estado de ánimo para el próximo mes. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, el par USD-JPY se mantiene continuamente en una tendencia bajista dinámica, como lo evidencian los promedios móviles sesgados a la baja. Fuente: xStation5





