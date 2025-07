Qué esperar de los resultados del 2T 2025 de Coca-Cola 🔎

Coca-Cola publicar谩 sus resultados del segundo trimestre de 2025 ma帽ana antes de la apertura del mercado. Se espera un crecimiento moderado de los ingresos y una leve ca铆da en el beneficio por acci贸n. Estos resultados se presentar谩n en un contexto interesante, tras el s贸lido informe de beneficios de PepsiCo la semana pasada (cuyas acciones subieron m谩s de un 7,5聽% tras la publicaci贸n y actualmente se mantienen aproximadamente un 4,4聽% por encima de los niveles previos al informe). Adem谩s, se ha ejercido presi贸n desde la administraci贸n de Donald Trump para que Coca-Cola vuelva a endulzar su bebida insignia con az煤car. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Previo a la publicaci贸n de resultados, la valoraci贸n de Coca-Cola se mantiene cerca de su promedio hist贸rico de tres a帽os. Sin embargo, en comparaci贸n con su sector y con el 铆ndice S&P 500 en general, actualmente cotiza por debajo de las tendencias hist贸ricas. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Perspectivas para el 2T 2025 Los analistas prev茅n una leve disminuci贸n del beneficio por acci贸n (EPS), estimado en 0,83 USD (frente a 0,84 USD en el mismo trimestre del a帽o anterior). En cuanto a los ingresos, el consenso anticipa un crecimiento moderado hasta los 12.550 millones de d贸lares (+1聽% interanual). Cabe destacar que Coca-Cola ha superado las expectativas de ingresos en cada uno de los 煤ltimos ocho trimestres. Este historial, combinado con el s贸lido desempe帽o de PepsiCo, aumenta la presi贸n sobre los resultados de ventas del segundo trimestre. Desde la perspectiva de m谩rgenes, la reciente debilidad del d贸lar representa una se帽al positiva para los mercados internacionales. Sudam茅rica y Asia siguen siendo regiones clave para Coca-Cola, y los movimientos favorables en los tipos de cambio podr铆an reforzar a煤n m谩s el crecimiento de las ventas. Resultados estimados para el 2T 2025 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Resultados estimados para el 2T 2025 Beneficio por acci贸n comparable estimado: 0,83 USD

Crecimiento org谩nico ajustado estimado: +4,55聽%

Gasto de capital estimado: 490,9 millones USD

Margen operativo comparable estimado: 33,2聽%

Margen bruto ajustado comparable estimado: 61,4聽%

Variaci贸n estimada de precio/mezcla: +5,48聽%

Variaci贸n estimada en ventas de concentrado: -0,61聽% 驴Un posible cambio de f贸rmula? Los inversores estar谩n muy atentos durante la llamada de resultados a cualquier informaci贸n sobre una posible decisi贸n respecto al tipo de endulzante en la bebida de Coca-Cola en Estados Unidos. La semana pasada, Trump indic贸 a trav茅s de sus redes sociales que la compa帽铆a deber铆a volver a utilizar az煤car estadounidense en lugar del jarabe de ma铆z con alto contenido de fructosa que emplea desde los a帽os 80. Aunque la empresa no ha anunciado oficialmente si introducir谩 cambios en su bebida principal, una modificaci贸n de este tipo podr铆a abrir la puerta al lanzamiento de una edici贸n especial con az煤car en el mercado estadounidense. 聽 _________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

